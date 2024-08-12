台灣英雄好棒！2300萬人口奪2金、7面獎牌　還大勝人口14.7億大國

中國31歲女工程師報名巴黎奧運！勇奪「大眾馬拉松」女子組第一

▲中國31歲女工程師黃雪梅報名巴黎奧運「大眾馬拉松」，以2小時41分03秒的成績勇奪女子組第一。（圖／微博）
▲中國31歲女工程師黃雪梅報名巴黎奧運「大眾馬拉松」，以2小時41分03秒的成績勇奪女子組第一。（圖／微博）

記者藍詩孟／綜合報導

2024巴黎奧運在今（12）日正式閉幕，但相關的精彩賽事內容仍受到大眾熱烈討論。本屆奧運就首度開放普通民眾參與馬拉松競賽，吸引全球數10萬人報名挑戰，最終有4萬多人達到積分且被抽中，幸運獲得參賽資格；其中，來自中國廈門的31歲女工程師黃雪梅雖是業餘跑者，但她在這次的大眾馬拉松中，以2小時41分03秒的成績衝過終點，成為首位完成比賽的女子選手，相當吸睛。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據中國媒體報導，1992年11月出生的黃雪梅，在廈門國際銀行科技開發部任職工程師，平時下班就喜歡跑步、參加各項馬拉松賽事，此次巴黎奧運增設「大眾馬拉松」項目，黃雪梅也前去報名挑戰。在40,048名幸運中籤的參賽者中，共有120多名來自中國的選手，黃雪梅就是其中一人。

▲中國31歲女工程師黃雪梅報名巴黎奧運「大眾馬拉松」，以2小時41分03秒的成績勇奪女子組第一。（圖／百度百科）
▲黃雪梅熱愛馬拉松比賽，平時透過下班時間訓練，意外在奧運跑出好成績，成為最強業餘跑者。（圖／百度百科）
業餘跑者跑進奧運！黃雪梅奪大眾馬拉松女子第一

熱愛跑步的黃雪梅在參加奧運前，就於中國各大馬拉松賽事上嶄露頭角；2023年北京馬拉松，黃雪梅更跑出2小時32分16秒的好成績，名列第7名，是中國知名的業餘馬拉松跑者。這次奧運黃雪梅也表現極佳，以2小時41分03秒的紀錄衝過終點，成為首位完成巴黎奧運「大眾馬拉松」的女子參賽者。

值得注意的是，奧運大眾馬拉松賽道和專業馬拉松選手的賽道相同，黃雪梅的成績甚至比中國隊馬拉松選手夏雨雨、白田還要快，遭質疑為何黃雪梅不能代表國家隊參戰？對此就有專業選手解答，馬拉松賽的氣候、比賽時間都會影響跑者表現，非同場比賽無法直接比較。

黃雪梅本人賽後受訪時則開心的說，能夠親身體驗奧運會的體育精神是此次比賽最大的收穫，她從未如此近距離地接觸過奧運會，這種體育氛圍讓她感到無比震撼。而大眾馬拉松雖然不會頒發跟其他奧運項目相同的獎牌，但仍會有「紀念獎牌」給參賽的跑者留念。

▲中國31歲女工程師黃雪梅報名巴黎奧運！勇奪「大眾馬拉松」女子組第一（圖／百度百科）
▲黃雪梅在廈門國際銀行的科技開發部當工程師，工作和馬拉松興趣毫不相干。（圖／百度百科）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

林郁婷、波蘭妹為何要「比6」？重看奧運頒獎　台上1手勢含義曝光

24歲台灣國手孫振帥炸！霹靂舞跳進奧運　粉絲驚呼「撞臉高爾宣」

為何沒看到「瑞莎領隊參加奧運」？網曝2大主因　本人現身回應了

巴黎奧運落幕！富邦金力挺郭婞淳　頒發激勵獎金2.5萬美元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選