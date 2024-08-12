中國31歲女工程師報名巴黎奧運！勇奪「大眾馬拉松」女子組第一
2024巴黎奧運在今（12）日正式閉幕，但相關的精彩賽事內容仍受到大眾熱烈討論。本屆奧運就首度開放普通民眾參與馬拉松競賽，吸引全球數10萬人報名挑戰，最終有4萬多人達到積分且被抽中，幸運獲得參賽資格；其中，來自中國廈門的31歲女工程師黃雪梅雖是業餘跑者，但她在這次的大眾馬拉松中，以2小時41分03秒的成績衝過終點，成為首位完成比賽的女子選手，相當吸睛。
記者藍詩孟／綜合報導
據中國媒體報導，1992年11月出生的黃雪梅，在廈門國際銀行科技開發部任職工程師，平時下班就喜歡跑步、參加各項馬拉松賽事，此次巴黎奧運增設「大眾馬拉松」項目，黃雪梅也前去報名挑戰。在40,048名幸運中籤的參賽者中，共有120多名來自中國的選手，黃雪梅就是其中一人。
業餘跑者跑進奧運！黃雪梅奪大眾馬拉松女子第一
熱愛跑步的黃雪梅在參加奧運前，就於中國各大馬拉松賽事上嶄露頭角；2023年北京馬拉松，黃雪梅更跑出2小時32分16秒的好成績，名列第7名，是中國知名的業餘馬拉松跑者。這次奧運黃雪梅也表現極佳，以2小時41分03秒的紀錄衝過終點，成為首位完成巴黎奧運「大眾馬拉松」的女子參賽者。
值得注意的是，奧運大眾馬拉松賽道和專業馬拉松選手的賽道相同，黃雪梅的成績甚至比中國隊馬拉松選手夏雨雨、白田還要快，遭質疑為何黃雪梅不能代表國家隊參戰？對此就有專業選手解答，馬拉松賽的氣候、比賽時間都會影響跑者表現，非同場比賽無法直接比較。
黃雪梅本人賽後受訪時則開心的說，能夠親身體驗奧運會的體育精神是此次比賽最大的收穫，她從未如此近距離地接觸過奧運會，這種體育氛圍讓她感到無比震撼。而大眾馬拉松雖然不會頒發跟其他奧運項目相同的獎牌，但仍會有「紀念獎牌」給參賽的跑者留念。