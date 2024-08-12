獨／Joeman社區「晴天娃娃屋」！一年無人進出　市價加400萬法拍

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法院筆錄記載，管委會人員稱屋內111年11月曾發生「非自然死亡事件」，事發後約1年未交管理費，且無人進出，警方亦函覆債務人於浴室輕生（晴天娃娃屋），法院筆錄特別提醒，應買人投標前應審慎評估。
對照地址，赫然發現該社區「一方城心」，就是知名網紅Joeman（本名翁雋明，人稱九妹），去年因持有大麻遭逮的所在地，如今社區又有「非自然死亡」房屋流入法拍市場，再起波瀾。
根據實價登錄，「一方城心」屋齡12年、總樓高13樓，共146戶，近一年成交均單價58.9萬/坪。今年2月，創出歷史最高單價，66.51萬/坪；101年7月為歷史最低單價，34.45萬/坪。
以市價58.9萬/坪估算，Joeman持有房屋若尚未轉手，相當於已增值約500萬；而此次13樓戶法拍屋，位於高樓層，若以單價66萬/坪估算，市價約1,980萬，一拍底價卻高達2,400萬，相當罕見。
寬頻房訊發言人徐華辰表示，凶宅通常也有等級之分，以法院筆錄情況來看，應該約市價5~6折，估計至少要3~4拍（法拍通常每一拍會打8折），比較容易有人願意出手。
至於一拍底價為何高出市價？他指出，正常來說，一拍通常約為市價，但法拍底價主要是法院決定，除了參考市價之外，也會評估債務人欠債、債權人意願等，實際原因就無從得知。
最後，徐華辰提醒，法拍屋拍定後，必須將拍賣價金全數繳交後才能交屋，換句話說，還沒進行房貸就要先準備好價金，另外，取得房屋後，凶宅進行房貸條件通常也不好，甚至拒貸，況且近期不少銀行「不動產放貸比」逼近滿水位，有意投標凶宅者，應謹慎考慮。
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