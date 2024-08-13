「3倍租金」逼走熱浪島蔬食餐廳 1個月沒人接盤！房東悄降30萬了
台中知名連鎖蔬食餐廳「 熱浪島南洋蔬食茶堂」南屯區旗艦店，上月初因房東漲3倍租金，從40萬暴漲至120萬，老闆痛心決定不再續約，公告最後營業日為9月29日，一票饕客都憤憤不平。不過，該店址在網路平台招租訊息，近期發現租金降價了，最低租金門檻改為90萬元，較120萬元租金少了30萬，而全棟3層租金則大砍15萬元。
記者徐銘穗/綜合報導
熱浪島南洋蔬食茶堂以自家種植蔬菜及香料，做出南洋風味蔬食，擄獲不少饕客的味蕾，在台中、斗六、高雄、員林、中壢、竹北、西螺休息站及新店裕隆城都有分店。而台中旗艦店位在環中路四段與向上路三段路口，占地約390坪、建坪約210坪，當初老闆砸2000萬裝潢，不敵暴漲的房租。
當時，房東代理人指出，9年前該區段尚未發展成熟，店家最初租賃1、2樓時，租金確實是40萬元，但後續因加租3樓，租金調整為50萬元。對於漲租太狠質疑，他解釋周邊目前1坪租金行情大約都落在2000元～2500元，該物件為角間店面，且地坪大、地點也好，百萬租金符合行情，大型連鎖業者、汽車銷售維修都相當合適。
不過，招租了1個月後，物件仍舊持續刊登中，並新增只租1~2樓的新選項，209坪租金是每月90萬元，強調租金不含3樓增建，可另外承租。另筆全棟1~3樓則從原先刊登的120萬元租金，300坪降至105萬元，整整少了15萬元。
在地房仲指出，物件周邊就是交流道，還有停車空間，對餐飲、家具、汽車百貨業來說很誘人，不過他認為，如果以租賃土地來說，物件土地以一坪2000元來計算，成交的合理價位應落在70~80萬元。