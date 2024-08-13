「3倍租金」逼走熱浪島蔬食餐廳　1個月沒人接盤！房東悄降30萬了

高雄最苦命駕訓班！在地大咖豪砸6.8億購地　「大新」恐再搬家

▲大新駕訓班地主將土地以6.8億出售給豐怡生技，創下今年高雄最高總價工業地交易。（圖／台灣房屋提供）
▲大新駕訓班地主將土地以6.8億出售給豐怡生技，創下今年高雄最高總價工業地交易。（圖／台灣房屋提供）

記者陳韋帆／綜合報導

高雄三民區的「大新駕訓班」房東將土地出售了！今年3月，高雄在地公司「豐怡生技」以6.8億購入，「大新駕訓班」1571.2坪乙工用地，拆算單價43.6萬/坪，創今年高雄最高且面積最大的工業地交易。

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「豐怡生技」2006年於高雄起家，據實價登錄，該司已不是第一次豪擲數億購買不動產，2022年12月進軍台北市，以21.94億購入南京東路六段14樓高的商業大樓「南京賦」，拆算單價逾50萬/坪，足見實力之雄厚。

此次豐怡以6.8億購入的土地，現址為高雄市三民區自由一路228號，也是三地集團旗下的「大新駕訓班」營運現址，有趣的是，大新最初在99期市地重劃區營運，因重劃區進入開發，2022年搬遷現址，不到2年，地主又出售土地，未來恐面臨二度搬遷，三地集團選址精準，但恐怕也是最苦命的駕訓班。

▲三地集團,鍾育霖。（圖／記者陳韋帆攝）
▲鍾育霖表示，暫時不知道新房東(豐怡)未來是否將土地做為它用，如果有必要，大新會再另尋土地繼續營業。（圖／記者陳韋帆攝）
三地集團執行長鍾育霖接受《NOWnews》訪問表示，「目前暫時不知道新房東會不會將土地做其它用途，但如果有必要搬遷，大新也會再另尋土地繼續營業。」

台灣房屋高雄7+1工商加盟店店長郭錫斌表示，大新現址鄰近愛河、萬豪酒店及義享天地商圈，擁輕軌利多，周邊亦有龍華段自辦重劃區、99期、107期市地重劃區，為未來房市矚目發展區段之一。

他指出，此次交易成交價4字頭成交符合市場行情，生技產業不屬於工業範圍，對於環境污染度低，擁有該筆土地後，規劃廠辦或觀光工廠兩相宜，而高雄目前市區工業地越來越稀缺，可說是賣一塊少一塊，該筆土地該筆土地佔地面積大、地形又方正、並具備地段優勢，價值性可說相當高。

▲台灣房屋提供
看旺高雄前景 　在地企業大手筆加碼布局

在地企業加碼布局不只一樁，今年1月，知名上市遊艇大廠更豪擲12億元，買下前鎮區建坪762.7坪、佔地近5千坪的工業廠房，做為擴廠準備用地，今年6月，知名磁磚業者也以2.6億元，買下工廠現址658坪土地的所有權，為長期深耕做準備。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近年高雄產業建設議題豐沛，除了吸引外資、外地企業錢進高雄，也讓不少在地企業看旺未來加碼布局，積極購地、設廠，擴大產能長期深耕，同時，因央行祭出信用管制政策，針對工業區閒置土地抵押貸款限縮至4成，且須檢附具體興建計畫，並切結於1年內動工開發，如未照計畫，恐遭銀行調高貸款條件甚至提前收回貸款，相對也推促囤地地主加速重整資產，換取現金入袋為安。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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