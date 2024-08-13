獨／法拍屋羅生門！鶯歌「類凶宅」想買自己查　勇者8折價就出手

我是廣告 請繼續往下閱讀
法院筆錄指出，有第三人稱，債務人(屋主)之子108年於屋內輕生；但債權人之一的鄭姓自然人則反駁，「曾詢問過屋主，並無非自然身故。」；法院職權查詢，債務人之子確實於108年身故，然詢問三峽分局情況，分局則稱未對自殺列管，屋況請應買人查明注意。
寬頻房訊發言人徐華辰表示，除非政府願意公開警局資料，否則依現況，台灣凶宅查詢相當困難，大多只能依靠向標的物鄰居、鄰里長打聽，以本案來說，債權人及第三人說法有極端落差，但債權人是既得利益者，一般就會建議想投標的人多加斟酌。
而此次標脫約市價82折，他說，「其實法拍就是價高者得，有人在意凶宅之說，但也有人不在意，如宮廟、基督教等，對於他們來說並無忌諱，也有些人專買凶宅出租，所以法拍市場上，只有拍不掉的價格，不會有拍不掉的物件。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。