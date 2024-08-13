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獨／法拍屋羅生門！鶯歌「類凶宅」想買自己查　勇者8折價就出手

▲鶯歌社區「君邑雷諾瓦」某4樓戶法拍，是否凶宅需自行查明，仍有人以82折價出手得標。（圖／翻攝Google Maps）
▲鶯歌社區「君邑雷諾瓦」某4樓戶法拍，是否凶宅需自行查明，仍有人以82折價出手得標。（圖／翻攝Google Maps）

記者陳韋帆／綜合報導

凶宅法拍學問多！新北市鶯歌國中街社區「君邑雷諾瓦」某4樓戶今年8月7日進行二拍，法院筆錄指出，第三人稱該戶曾發生「輕生事件」，然債權人則主張無非自然身故，屋況變成羅生門，仍有勇者以總價1,101萬入手，約市價82折入手。

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據法拍資料，該標的物1拍無人投標流標，今年8月7日進行2拍，總底價1,048萬，總坪數49.23坪，拆算單價約21.29萬/坪，當日以1,101萬、加價53萬標脫，得標人為俞姓自然人等2人，若以車位120萬計，得標單價約24.48萬/坪，對比同樓層行情30萬/坪，約行情82折。

法院筆錄指出，有第三人稱，債務人(屋主)之子108年於屋內輕生；但債權人之一的鄭姓自然人則反駁，「曾詢問過屋主，並無非自然身故。」；法院職權查詢，債務人之子確實於108年身故，然詢問三峽分局情況，分局則稱未對自殺列管，屋況請應買人查明注意。

▲徐華辰。（圖／記者陳韋帆攝）
▲徐華辰表示，台灣凶宅查詢困難，除非政府願意公開警局資料，所以想標售法拍屋的人應當特別小心。（圖／記者陳韋帆攝）
寬頻房訊發言人徐華辰表示，除非政府願意公開警局資料，否則依現況，台灣凶宅查詢相當困難，大多只能依靠向標的物鄰居、鄰里長打聽，以本案來說，債權人及第三人說法有極端落差，但債權人是既得利益者，一般就會建議想投標的人多加斟酌。

而此次標脫約市價82折，他說，「其實法拍就是價高者得，有人在意凶宅之說，但也有人不在意，如宮廟、基督教等，對於他們來說並無忌諱，也有些人專買凶宅出租，所以法拍市場上，只有拍不掉的價格，不會有拍不掉的物件。」

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