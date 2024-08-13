房市／林口躍上8字頭？　信義房屋專家談支撐因素

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而若位於大林口後段區域，有新北國際AI智慧園區題材，並有元智大學與亞東醫院共設醫學大學，使得後段的預售屋行情已有60-65萬元之間，相較之下，前段區域已有7-8字頭，已不意外。
王品蒝分析，去年8月以來，新青安政策讓市場大幅熱絡，中古屋市場供給量少，大量的買方轉往預售屋，不少案場都有排隊的情形，預售屋的價格開高，也帶動中古屋行情，今年上半年有一個位於Outlet對面、屋齡7年的小坪數物件成交76萬元，也提升買賣雙方的認知。
王品蒝表示，目前區域內屋齡10年內的社區大樓、50坪以下的物件，普遍單價行情62-68萬，50坪以上的物件，單價60萬以上；而屋齡10年以上的社區大樓，50坪以下的物件，單價行情50-55萬，50坪以上的物件，單價行情48-53萬。
王品蒝說明，過去林口新市鎮因為機場捷運未通車，加上重劃區正在發展中，生活機能都不見得完善，因此住的人口並不多，但這幾年隨著機場捷運通車，公共工程、大型建設持續進行，為在地增加就業機會，因此人口持續移入，活絡房市。
再加上購屋族群以外地客群居多，看過雙北區域後，發現雙北地區房價漸高，林口新市鎮道路統一規劃、街廓整齊，生活環境也很舒服，目前房價基期相較於新北板橋、永和等地一圈區域仍低，因此人口持續移入，為當地房市增添動能。