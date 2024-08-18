急診醫爆肥險死於心肌梗塞！曝超大地雷飲料　喝1杯「16顆方糖」

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▲急診科醫師陳威龍多年前體重失控爆心肌梗塞，救回一命後積極控制體重，並成為減重專科醫師。（圖／初日診所提供）

▲熱巧克力相當誘人，但熱量也相對驚人。（圖／業者提供）

一名急診科醫師過去因日夜顛倒、暴飲暴食，一年內胖了將近10公斤，原本沒多在意，但某次在實驗室突發心肌梗塞，及時送醫撿回一命後，決定投入減重領域，如今已是減重專科醫師，體重也控制穩定。國泰醫院前急診科主治醫師、現任「初日診所」減重專科醫師陳威龍說，事發於多年前，當時他作息紊亂，又有多重壓力，，最後在加護病房住1週才轉至普通病房。陳威龍表示，事發後，他開始調整飲食習慣，原本早餐愛吃麵包，中餐與晚餐都要有澱粉等大量精緻碳水化合物，，戒除精緻澱粉。對於自己的食譜，陳威龍分享，中午吃自助餐會選擇大量青菜與雞胸肉，減少米飯攝取；晚餐時段，若有門診，前一晚會特別請太太準備雞胸肉，再搭配醫院的素食便當，補充葉菜類和蛋白質，在家則以地中海飲食為主，如生菜沙拉佐橄欖油，並攝取大量雞胸肉、魚類等優質蛋白質。陳威龍也說，以往和太太到咖啡廳約會時，一定點特大杯熱巧克力，但重生後改為無糖豆漿，偶爾想放縱，才會點杯糖分較少的卡布奇諾。陳威龍笑說，，大病一場後才去了解食物組成，並研究減重知識及方法，希望能用自身經驗為更多肥胖者傳授正確減重觀念。