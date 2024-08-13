獨／哭笑不得！他75折爽入手高雄透天　1年內淪凶宅慘賠百萬

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今年1月，該透天又出現交易，交易總價350萬，減損百萬，備註從親友交易改為「曾經發生非自然生故事件、夾層；瑕疵物件」，換句話說，如果第一手交易未做假，等於屋主才便宜入手房屋不到一年，就因變成凶宅大賠100萬。
中信房屋研展室副理莊思敏表示，鳳山是高雄傳統市區，亦是人口第一大鎮，房市買氣長年旺盛，近年建設利多不斷，包括「鳳山中城開發案、國泰重劃區、三井lalaport、高雄捷運橘線O10／Y18衛武營站聯開案」，房價不斷攀升。
她指出，高雄大環境相當好，鳳山房市撐盤力道尤其強勁，持有1年卻慘賠百萬案例實為罕見，不少人都說窮比鬼可怕，還有人特別想挑選便宜凶宅購入，事實上，台灣大部分民眾仍對凶宅有所忌諱，從價格通常是市價的5~8折即可得知。
不過，莊思敏也提到，該案例前屋主其實相當有良心，因為台灣凶宅資訊查詢不易，不少凶宅屋主出售時並不老實，導致房市交易中藏著許多「隱性凶宅」，購屋族想確認屋主資訊是否為真，只能依靠房仲良心，以及鄰居、鄰里長口風打探。
最後，她特別提醒想購買凶宅的人，「凶宅通常有銀貸不易，買盤有限，未來轉手困難等問題，購入出租時，即使打了折扣，租客受群也相當有限，通常只有無神論或基督徒比較不在意，購買前應再三慎重考慮。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。