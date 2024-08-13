顏炳立批房市「炒到雞飛狗跳」：泡沫終究會破裂　當心被割韭菜！

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新青安助燃下，今年成屋Q1~Q3是低總價產品量增、價漲、買氣強；預售屋市場則是猶如「一個人的武林」，蛋白區2房低總小宅瘋狂熱銷，建商用總價掩蓋單價，單價不斷被拉高。
他指出，上半年建商、代銷幾乎都是利用「通膨、缺工、缺料、資金多」等理由，推升房價及市場買氣，然而，目前六都蛋白區的地價見不到百萬單價，房價難以越過6字頭，估計7~9月買氣就是開始放緩的時候。
展望今年下半年，顏炳立說，現階段所有人都在追逐房價漲勢有限的房市，風險不斷攀升，即使「不動產放貸比」逼近滿水位，但房市政策若不改變，估計這樣的風氣至少延續至今年底。
他認為，新青安有可能是駱駝的一根稻草，房市熱到最高點，就是該結束的時候了，而「低總、低首付小宅」則是包裹包裹糖衣的毒藥，既可熱市、亦可毀市，不宜居的空間熱賣並非市場常態。
最後，顏炳立提醒，房市榮景的背面就是泡沫，升息就像是拿針刺泡沫，將導致情況失控，但即使央行不升息或緩升，歷史經驗證明，價格飆漲到極致後，泡沫終究會破裂！
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。