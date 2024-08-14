CoCo珍珠奶茶買一送一！中元節純茶15元喝8天　星巴克也買一送一

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手搖飲料CoCo都可今8月14日週三好友日，一日快閃在官方LINE領券、都可訂線上點單憑券可享「珍珠奶茶第二杯0元」划算優惠，相當於「買一送一」！相當於一杯28元有找，經典好喝又便宜。提醒大家，活動日優惠指定固定糖度冰量；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限8月14日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
CoCo都可初秋推出採用HPP冷高壓滅菌技術封存果汁營養的全新「HPP青芭樂檸檬綠」，將台灣珍珠芭樂的清爽香甜、融合茉莉綠茶及當季檸檬，還喝得到蜂蜜清甜的「蜜香凍」，消暑解渴。8月還有應景的平安茶優惠活動，中元節8月18日至8月25日連續8天，民俗月開賣「大杯純茶15元」！清爽降溫的紅茶、綠茶、青茶都能自由選擇、單杯就優惠，而且是臨櫃或都可訂線上選購都能划算開喝。提醒大家，商場門市/部分門市不適用；外送平台、門市外送不適用；優惠不併用。
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