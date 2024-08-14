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CoCo珍珠奶茶買一送一！中元節純茶15元喝8天　星巴克也買一送一

▲初秋高溫大雨還有颱風安比、悟空生成，快喝咖啡、手搖飲料優惠壓壓驚。CoCo都可今週三好友日經典珍珠奶茶「第二杯0元」，中元節「大杯純茶15元」爽喝8天；「星巴克買一送一」2024最新優惠。（圖／翻攝自CoCo都可臉書）
▲初秋高溫大雨還有颱風安比、悟空生成，快喝咖啡、手搖飲料優惠壓壓驚。CoCo都可今週三好友日經典珍珠奶茶「第二杯0元」，中元節「大杯純茶15元」爽喝8天；「星巴克買一送一」2024最新優惠。（圖／翻攝自CoCo都可臉書）

記者蕭涵云/綜合報導

初秋天氣不穩定，時而飆高溫、時而大雨，還有颱風安比、悟空生成，快喝咖啡、手搖飲料優惠壓壓驚。CoCo都可今（14）日週三好友日，端出大家最愛的經典珍珠奶茶「第二杯0元」優惠一日快閃；中元節8月18日起還有民俗月限定「大杯純茶15元」活動，爽喝8天應景平安茶有夠大方。而星巴克2024最新優惠也有foodomo外送「買一送一」，美式、那堤都能半價划算入手。

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📌CoCo都可「珍珠奶茶買一送一」！中元節「純茶15元」喝8天
手搖飲料CoCo都可今8月14日週三好友日，一日快閃在官方LINE領券、都可訂線上點單憑券可享「珍珠奶茶第二杯0元」划算優惠，相當於「買一送一」！相當於一杯28元有找，經典好喝又便宜。提醒大家，活動日優惠指定固定糖度冰量；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限8月14日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。

▲CoCo都可最新「HPP青芭樂檸檬綠」大杯75元售完為止。（圖／記者蕭涵云攝）
▲CoCo都可最新「HPP青芭樂檸檬綠」大杯75元售完為止。呼應中元節「有茶快BUY」，8月18日至8月25日「大杯純茶15元」爽喝8天。（圖／記者蕭涵云攝）
CoCo都可初秋推出採用HPP冷高壓滅菌技術封存果汁營養的全新「HPP青芭樂檸檬綠」，將台灣珍珠芭樂的清爽香甜、融合茉莉綠茶及當季檸檬，還喝得到蜂蜜清甜的「蜜香凍」，消暑解渴。8月還有應景的平安茶優惠活動，中元節8月18日至8月25日連續8天，民俗月開賣「大杯純茶15元」！清爽降溫的紅茶、綠茶、青茶都能自由選擇、單杯就優惠，而且是臨櫃或都可訂線上選購都能划算開喝。提醒大家，商場門市/部分門市不適用；外送平台、門市外送不適用；優惠不併用。

▲星巴克最新foodomo外送「買一送一」連喝3天！特大杯那堤、冷萃、摩卡可可碎片星冰樂都半價。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克2024最新foodomo外送「買一送一」優惠！特大杯美式、那堤、經典紅茶那堤都半價。（圖／記者蕭涵云攝）
📌星巴克「買一送一」！外送foodomo半價優惠
星巴克最新外送「買一送一」優惠，8月14日至9月6日每週三至五，使用foodomo外送爽喝指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），換算下來特大杯美式一杯才63元、那堤一杯才75元、經典紅茶那堤只要80元，通通百元有找、半價喝爽爽。

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