可口可樂才排第6名！「汽水熱量排行榜」公開　冠軍有52顆方糖

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▲中元普渡常見的汽水供品，每一瓶2000ml來算的話，芬達汽水熱量以及方糖數最高，可口可樂則是排在第六名，都是糖分炸彈。（圖/高敏敏營養師臉書）

▲高敏敏營養師也分享中元普渡常見的「三牲四果」熱量表，表示如果食物吃不完，也應該馬上低溫保存，以免吃壞身體。（圖/高敏敏營養師臉書）

2024農曆中元普渡即將到來，許多人都已經在上週末跑去購買拜拜要用的供品，其中除了泡麵、各式餅乾之外，汽水類一直都是不可或缺的供品之一。然而，營養師高敏敏最近就公開「汽水熱量排行榜」，營養師高敏敏日前在臉書表示「聽說中元普渡拜拜，要拜有氣的汽水才會旺，因此成為不少人拜拜時必須準備的供品，，也要記得注意營養標示，不要因為促銷而採購一大堆，避免過多的儲糧造成食物過期及熱量囤積！」📍芬達汽水：1048大卡/含糖262.8g=方糖52.5顆📍七喜汽水：944大卡/含糖236g=方糖47.2顆📍百事可樂：920大卡/含糖228g=方糖45.6顆📍雪碧汽水：920大卡/含糖226.4g=方糖45.3顆📍蘋果西打：848大卡/含糖194.4g=方糖38.8顆📍可口可樂：840大卡/含糖212g=方糖42.4顆📍維大力白葡萄： 828大卡/含糖188g=方糖37.6顆📍黑松加鹽沙士：81大卡/含糖203.2g=方糖40.6顆📍維他露P：800大卡/含糖200g=方糖40顆📍冰淇淋汽水：800大卡/含糖200g=方糖40顆📍麥根沙士：780大卡/含糖192g=方糖38.4顆而除了汽水之外，高敏敏也表示：「小時候也常常會聽到長輩說中元普渡要三牲四果，所謂三牲就是雞、豬、魚三種肉類，必須保持完整性魚肉、雞肉不能斷首去尾，至於水果的部分，就是指四季當令水果，高敏敏也列舉幾樣夏季常見水果熱量參考，高敏敏表示，