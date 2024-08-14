可口可樂才排第6名！「汽水熱量排行榜」公開　冠軍有52顆方糖

2024農曆中元普渡即將到來，許多人都已經在上週末跑去購買拜拜要用的供品，其中除了泡麵、各式餅乾之外，汽水類一直都是不可或缺的供品之一。然而，營養師高敏敏最近就公開「汽水熱量排行榜」，其中大家常喝的可口可樂排名在第六名，而冠軍的芬達汽水，2000毫升中含有52顆方糖，熱量超過1048大卡，相當的驚人。
營養師高敏敏日前在臉書表示「聽說中元普渡拜拜，要拜有氣的汽水才會旺，因此成為不少人拜拜時必須準備的供品，但在這邊要提醒大家，汽水就等同於是糖分炸彈，喜歡喝飲料的話，還建議買無糖茶、牛奶、優酪乳、豆漿等等，也要記得注意營養標示，不要因為促銷而採購一大堆，避免過多的儲糧造成食物過期及熱量囤積！」以下是汽水排行榜前10名榜單，每一瓶都是2000ml計算：
📍芬達汽水：1048大卡/含糖262.8g=方糖52.5顆
📍七喜汽水：944大卡/含糖236g=方糖47.2顆
📍百事可樂：920大卡/含糖228g=方糖45.6顆
📍雪碧汽水：920大卡/含糖226.4g=方糖45.3顆
📍蘋果西打：848大卡/含糖194.4g=方糖38.8顆
📍可口可樂：840大卡/含糖212g=方糖42.4顆
📍維大力白葡萄： 828大卡/含糖188g=方糖37.6顆
📍黑松加鹽沙士：81大卡/含糖203.2g=方糖40.6顆
📍維他露P：800大卡/含糖200g=方糖40顆
📍冰淇淋汽水：800大卡/含糖200g=方糖40顆
📍麥根沙士：780大卡/含糖192g=方糖38.4顆
而除了汽水之外，高敏敏也表示：「小時候也常常會聽到長輩說中元普渡要三牲四果，所謂三牲就是雞、豬、魚三種肉類，必須保持完整性魚肉、雞肉不能斷首去尾，但是整隻肉雞（1092g）熱量有2708大卡、豬三層肉（整條600g）熱量有2208大卡、台灣鯛（一尾160g）熱量則是173大卡。」
至於水果的部分，就是指四季當令水果，高敏敏也列舉幾樣夏季常見水果熱量參考，包括芒果（一顆221g）熱量91kcal、蘋果（一粒173g）熱量85kcal、橘子（一粒156g）熱量59kcal、奇異果（一粒82g）熱量47kcal、脆桃（一粒67.7g）熱量27kcal。
高敏敏表示，中元普渡的食物如果吃不完，應該馬上低溫保存，保持冰箱先進先出原則並且儘速食用，今年夏天真的是太熱了，食物最好是放在陰涼處祭拜，如果食物變質，就不要再食用了，不然可能會造成身體不適，希望大家都能吃得安心。
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📍芬達汽水：1048大卡/含糖262.8g=方糖52.5顆
📍七喜汽水：944大卡/含糖236g=方糖47.2顆
📍百事可樂：920大卡/含糖228g=方糖45.6顆
📍雪碧汽水：920大卡/含糖226.4g=方糖45.3顆
📍蘋果西打：848大卡/含糖194.4g=方糖38.8顆
📍可口可樂：840大卡/含糖212g=方糖42.4顆
📍維大力白葡萄： 828大卡/含糖188g=方糖37.6顆
📍黑松加鹽沙士：81大卡/含糖203.2g=方糖40.6顆
📍維他露P：800大卡/含糖200g=方糖40顆
📍冰淇淋汽水：800大卡/含糖200g=方糖40顆
📍麥根沙士：780大卡/含糖192g=方糖38.4顆
而除了汽水之外，高敏敏也表示：「小時候也常常會聽到長輩說中元普渡要三牲四果，所謂三牲就是雞、豬、魚三種肉類，必須保持完整性魚肉、雞肉不能斷首去尾，但是整隻肉雞（1092g）熱量有2708大卡、豬三層肉（整條600g）熱量有2208大卡、台灣鯛（一尾160g）熱量則是173大卡。」
至於水果的部分，就是指四季當令水果，高敏敏也列舉幾樣夏季常見水果熱量參考，包括芒果（一顆221g）熱量91kcal、蘋果（一粒173g）熱量85kcal、橘子（一粒156g）熱量59kcal、奇異果（一粒82g）熱量47kcal、脆桃（一粒67.7g）熱量27kcal。
高敏敏表示，中元普渡的食物如果吃不完，應該馬上低溫保存，保持冰箱先進先出原則並且儘速食用，今年夏天真的是太熱了，食物最好是放在陰涼處祭拜，如果食物變質，就不要再食用了，不然可能會造成身體不適，希望大家都能吃得安心。