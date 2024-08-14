柯文哲對建商超好？爆任內修改「1規則」　專家：基泰大直是鐵證

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▲柯文哲去年選前也被質疑修改「建案施工鄰損管理規則」為建商開方便之門，他當時強調修改規則是變嚴格，沒有放水。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.12）

▲基泰建設新建案「基泰大直」2023年9月因施工不慎，害隔壁公寓傾斜塌陷，1樓變地下室。（圖／記者周淑萍攝）

民眾黨主席柯文哲近日身陷風暴，過往在台北市長任內修改「建案施工鄰損管理規則」（全稱「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」）又被翻出，有讓建商「球員兼裁判」之嫌，遭質疑柯文哲對建商超好。對此，住保會顧問吳翃毅今（14）受訪直言：「名嘴黃智賢昨（13）指出，柯文哲在台北市長任內，涉嫌圖利財團，其實是明擺著做的，完全不避嫌，而且他在卸任前偷偷修改了「建案施工鄰損管理規則」，讓建商球員兼裁判，大省錢、大省事，「台北市建商能不愛柯文哲？」去年選前，柯文哲修改「建案施工鄰損管理規則」就曾被翻出質疑。當時柯文哲反擊，稱在他任內反而變得比較嚴格，以前建商是「得」去檢查鄰居現況，他執政時把條文改成「應」，且過去由起造人或承造人擇期處理，他則改為14天內會勘，還要質疑他放水的人「換良心」。對此，住宅消保會顧問吳翃毅今（14）接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，直言台北市「建案施工鄰損管理規則」從馬英九、郝龍斌到柯文哲都修過，其實是「愈修愈鬆」，認為柯文哲修改變嚴格說法，與業界實情不同。吳翃毅說明，柯文哲修改「建案施工鄰損管理規則」前，民眾檢舉工地有鄰損等狀況時，會由主管機關也就是台北市都發局，找建商進行會勘並改善，過程中有都發局在場監督。但柯文哲修改規則後，吳翃毅指出，都發局接獲民眾工地申訴後，只要通知建商，由建商自己會勘去處理，並製作初步安全認定書、損害責任歸屬初步認定書送都發局備查，直言：「這就是球員兼裁判！」吳翃毅直言，2023年9月「基泰大直」施工不當，導致25戶鄰宅坍塌拆除，正是柯文哲版「建案施工鄰損管理規則」弊大於利最好的鐵證，民眾一直申訴，但法規只要由建商也就是基泰處理，民眾申訴問題沒有獲得真正的解決，最終變成嚴重坍塌。而基泰大直事件後，台北市政府也緊急修改「建案施工鄰損管理規則」，納入第三方專業單位認定機制，鄰房不服的鑑定費由建方先支付。台北市長蔣萬安裁示，不用經議會審查、即刻上路，成為全國納入立法先例。