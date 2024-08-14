新北千萬宅難尋！成交總價「抬升500萬」　李洋住的林口富人也愛

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▲近五年新北市中古屋總價帶變化。（圖／永慶房屋提供）

▲2024上半年新北市各區中古屋總價帶占比。（圖／永慶房屋提供）

新北房價逐步上漲，千萬元內可買到的房子也愈來愈少！實價登錄數據顯示，近五年新北中古屋成交總價帶的占比變化，可以發現1000萬元以下的住宅交易占比從2020年的51%下滑至2024年的31%。而1000-1500萬元總價帶交易占比在2024年正式超車，成為新北市2024年主力總價帶，特別的是，林口3000-6000萬占比高達18.9%，不只受「奧運金牌運動員」李洋青睞買房置產，也很受富人歡迎。觀察新北市近五年中古屋成交總價帶變化，可以發現總價帶1000萬元以下住宅交易占比大幅減少。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，造成新北市千萬元以上住宅大增的現象原因有二：一是區域層面，隨著三環六線、機捷線等交通設施逐步到位，加上TPASS助力，增進新北市的交通便聯性，促動雙北生活圈不斷向外擴，有效推升新北市全市的房價上揚。二是政策層面，隨著去年8月新青安上路，在貸款最高可達1000萬元的優惠下，催動民眾優先選擇1000萬元-1500萬元總價帶的物件，以求優惠最大化。因此在上述作用下，近五年新北市1000萬元-1500萬元總價帶的交易占比提升明顯。進一步細觀新北市各行政區2024年主力總價帶占比，可以發現位處蛋白區的五股、三峽與土城的1000萬元-1500萬元總價帶占比最高。陳金萍指出，由於新北核心區域如板橋、中和、永和、新店等區域的房價已高。因此部分消費者在總價考慮下，選擇至新北蛋白區置產，出現「以通勤時間換房價」現象，帶動五股、三峽與土城的中古屋價格往1000萬元-1500萬元區間移動。進一步觀察今年總價千萬內的中古屋交易占比可以發現，淡水是唯一占比超過50%的行政區，代表每兩個成交物件就有一個在千萬內。陳金萍說明，淡水由於長年供給量較大，造就其房價增幅相對平緩，總價也較親民實惠，因此吸引不少一定預算內的購屋族群在此卡位置產。值得一提的是，林口與其他行政區表現截然不同，是唯一3000萬元以上成交占比逾二成的行政區。陳金萍表示，林口近年隨著科技產業進駐、聯外交通逐步完善以及生活機能逐步到位，加上受益於開發較晚，其市容環境相對良好，深受不少購屋族群青睞，其中不乏產業新貴以及北市換屋族群。這類族群由於口袋較深，能負擔較高總價水平，加上需求坪數較大，都是帶動林口中高總價成交量較多的主因，尤其在不觸及央行6000萬元豪宅線的門檻下，讓林口2024年3000萬元- 6000萬元的成交占比高達18.9%。