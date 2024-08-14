MVP最新預測出爐！大谷翔平高票數領跑　洋基法官42轟居美聯榜首

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▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，本季第37轟出爐，獨居國聯全壘打王。（圖／美聯社／達志影像）

▲紐約洋基隊長「法官」Aaron Judge，目前敲出42轟穩居全壘打王寶座，在大聯盟官方的MVP預測中，也獲得領跑的33張選票，有望取得生涯第2座賽季MVP。（圖／美聯社／達志影像）





大谷翔平領跑MVP預測！美聯部分，目前已累積42轟的紐約洋基隊長，「法官」Aaron Judge也有33張第一名選票，有望奪下生涯第2度的MVP獎項。目前例行賽已經完成約四分之三，大聯盟找來45位專家進行年度MVP票選，而預測結果則公布在大聯盟官網。除了全壘打外，大谷翔平也有32次盜壘成功，另外，國聯排在預測第二位的選手，是亞利桑那響尾蛇的Ketel Marte，獲得6張第一名選票，而辛辛那提怪物新人Elly De La Cruz，也有2張第一名選票。但值得一提的是，堪薩斯皇家隊游擊手Bobby Witt Jr近期表現驚人，7月過後打擊率高達4成42，還有10轟和33分打點，都只略遜於法官，並收下了12張第一名預測選票，成為法官第2座MVP路上的最有力競爭者。