MVP最新預測出爐！大谷翔平高票數領跑　洋基法官42轟居美聯榜首

大谷翔平領跑MVP預測！美國職棒大聯盟官方網站在昨（13）日公布最新的MVP預測投票，國聯不意外的由洛杉磯日籍球星大谷翔平領跑，在總共45個投票者中，拿下37張第一名選票，遙遙領先其他競爭者。美聯部分，目前已累積42轟的紐約洋基隊長，「法官」Aaron Judge也有33張第一名選票，有望奪下生涯第2度的MVP獎項。
大谷挑戰跨聯盟MVP 法官遭遇強勢追兵
目前例行賽已經完成約四分之三，大聯盟找來45位專家進行年度MVP票選，而預測結果則公布在大聯盟官網。國聯部分，大谷翔平獲得37張第一名選票，大幅度領跑MVP票選，且近日更突破小低潮，連續2場開轟，目前賽季總共37轟，領先國聯全壘打王寶座。
除了全壘打外，大谷翔平也有32次盜壘成功，若成為史上第6位單季「40轟、40盜」的球員，可能有高機率會奪下4年內的第3座MVP，同時也將成為自傳奇球星Frank Robinson後，史上唯二在國聯、美聯都拿下MVP的球員。另外，國聯排在預測第二位的選手，是亞利桑那響尾蛇的Ketel Marte，獲得6張第一名選票，而辛辛那提怪物新人Elly De La Cruz，也有2張第一名選票。
在美聯部分，以42轟領跑聯盟全壘打王寶座的法官，收下33張第一名選票，情勢和國聯的大谷翔平相似。但值得一提的是，堪薩斯皇家隊游擊手Bobby Witt Jr近期表現驚人，7月過後打擊率高達4成42，還有10轟和33分打點，都只略遜於法官，並收下了12張第一名預測選票，成為法官第2座MVP路上的最有力競爭者。
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目前例行賽已經完成約四分之三，大聯盟找來45位專家進行年度MVP票選，而預測結果則公布在大聯盟官網。國聯部分，大谷翔平獲得37張第一名選票，大幅度領跑MVP票選，且近日更突破小低潮，連續2場開轟，目前賽季總共37轟，領先國聯全壘打王寶座。
除了全壘打外，大谷翔平也有32次盜壘成功，若成為史上第6位單季「40轟、40盜」的球員，可能有高機率會奪下4年內的第3座MVP，同時也將成為自傳奇球星Frank Robinson後，史上唯二在國聯、美聯都拿下MVP的球員。另外，國聯排在預測第二位的選手，是亞利桑那響尾蛇的Ketel Marte，獲得6張第一名選票，而辛辛那提怪物新人Elly De La Cruz，也有2張第一名選票。
在美聯部分，以42轟領跑聯盟全壘打王寶座的法官，收下33張第一名選票，情勢和國聯的大谷翔平相似。但值得一提的是，堪薩斯皇家隊游擊手Bobby Witt Jr近期表現驚人，7月過後打擊率高達4成42，還有10轟和33分打點，都只略遜於法官，並收下了12張第一名預測選票，成為法官第2座MVP路上的最有力競爭者。