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巧克力製品管制新制！擴大納管重金屬「鎘」含量　擬明年元旦施行

記者林莞茜／綜合報導

▲巧克力每日之攝食量仍有限，衛福部食藥署考量暴露風險及管理上之需求，對巧克力產品提出必要的管制，以保障攝食安全。（圖／pexels）
▲巧克力每日之攝食量仍有限，衛福部食藥署考量暴露風險及管理上之需求，對巧克力產品提出必要的管制，以保障攝食安全。（圖／pexels）
衛生福利食藥署今（14）日預告食品中污染物質及毒素衛生標準修正草案，再次提出巧克力中重金屬鎘之限量規定，經重新評估調整後，擴大管理範圍，納入其他類別之巧克力產品，本案自即日起提供60日之評論期，廣泛蒐集各界意見，預定明（2025）年1月1日起實施。

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食藥署表示，巧克力中含有鎘，與其原料可可豆之品種、生長環境及產品中總可可固形物之含量相關，所以國際間皆是以總可可固形物含量來區分不同之管理標準。而巧克力每日之攝食量仍有限，故我國考量暴露風險及管理上之需求，對巧克力產品提出必要的管制，以保障攝食安全。

食藥署也提到，衛福部於2023年11月13日曾就總可可固形物含量50%以上之巧克力產品提出草案，因預告期間接獲各界意見，經重新評估調整後，擴大管理範圍，納入其他類別之巧克力產品。

由於本案為第二次提出修正預告，各產業界已可預見未來將對巧克力產品加強鎘之管制，且社會亦高度關注巧克力含有重金屬之問題，為權衡維護食品安全之公眾利益急迫性，本次修正內容預定自2025年1月1日起實施，屆時凡於市面流通販售之產品，皆應符合新訂標準，非以產品之製造日期認定，提醒各相關產業界應及早因應。

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