中職聯盟宣布資深裁判加入技術室重播畫面判讀！8月15日開始實施

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中華職棒今（14）日宣布，針對重播輔助判決執行細則進行內部會議討論，未來比賽中若提出電視輔助判決，場內資深裁判員將進入技術室與技術委員、預備裁判等4人依照重播輔助畫面進行判定，提升判決正確性，讓場內資深裁判員進入技術室討論，也能在特殊判決案例上，準確傳達給總教練與現場觀眾判決原意，執行細則將於8月15日開始實施。中職表示，未來比賽中若提出電視輔助判決，原先輔助判決皆是現場以耳機、對講機傳達，除了訊號干擾風險，也常無法傳達技術室完整原意給總教練，由資深裁判員加入輔助判決討論，裁判員更容易對外說明判決內容，讓場內所有人員更清楚最終判決與依據。