新青安違約怎麼處置？聯徵不註記　但會留下已申辦過紀錄

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政府打炒房，新青安貸款爆出人頭戶、轉租問題，被認為是助漲房市的幫兇，財政部首波抓到1502件未符自住違規案件，國民黨立委黃珊珊建議有違規就應在聯徵中心留下註記。對此，財政部官員今（14）日指出，經跨部會討論決定，在缺法源依據之下，將不會在聯徵中心的信用評分上註記，由各行庫自行註記。不過，因新青安「限貸一次」，因此，聯徵會註記已辦過新青安貸款，即未來不能再申貸。至於各行庫註記違規紀錄可否互通，這部分還待討論。央行啟動升息循環後，房貸利率衝破2%大關，為減輕民眾購屋負擔，財政部轄下8大行庫的青安貸款，自去年8月1日起放寬各項條件，包括提高額度、天期與寬限期更長，政府也提供利息補貼，這也就是現在的「新青安」。也因為條件太優，吸引首購族搶買房、辦貸款，也衍生出人頭戶、轉租等問題，更被質疑政府打炒房打假的，新青安更被認為是助漲房價的幫兇。財政部因此要求各行庫強化貸前、貸後管理機制，新貸戶也必須簽自住切結書，若違反規定，將終止利息補貼，返還自違規事實發生日已撥補的補貼利息，並重新核定貸款條件。同時，財政部也要求各公股行庫也篩選查證高風險態樣案件，並與政府資料勾稽情形比對查核，首波發現有1502件未符自住使用目的，其中涉有出租有1332件，人頭戶170件，目前更就今年4月1日以後的核貸案件，進行第二波查核。對於新青安違規案的處置，民眾黨立委黃珊珊之前曾建議應在聯徵中心信用評分上註記。對此，財政部官員表示，經跨部會討論決定，聯徵中心將不會註記新青安違規情形，主要考量考量聯徵註記，主要仍以逾期、催收及呆帳紀錄等信用資料為主，與新青安轉租、人頭戶等不誠信行為還是有些不同，亦缺乏法源授權，將由各行庫自行註記新青安違規資料，作為未來授信參考。至於各行庫註記可否互通，從法令面、實務面都還需進一步研議。不過，為防止新青安遭不當濫用，財政部官員表示，政府新增「限貸一次」的規定，跨部會討論後，決議聯徵中心將註記已辦理過新青安的貸款戶。