全台24家銀行「房貸水位」一覽！1公股銀全面喊停：明年元旦才收

今年房市交易火熱，全年買賣移轉棟數有機會挑戰36萬棟，挑戰2011年後新高，不過，銀行房貸卻罕見緊縮。《NOWnews今日新聞》根據御國地政士事務所代書廖國甫、凱璿不動產事業提供資料，整理全台24家銀行房貸放款水位，其中公股華南銀已暫停收件至明年元旦，銀行房貸水位十分緊張。
房貸變超難貸！等得久、又變貴 代書：銀行趁火打劫
中央銀行上月26日公布，截至今年6月底止，購置住宅貸款餘額增加1069億元，高達10.5兆元，年增10.21%，增速創3年新高。而台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀5大銀行，今年5月新承作房貸金額達1162.35億元，創歷史新高，其中，新青安貸款占40.92％，亦創8年新高。
廖國甫告訴《NOWnews今日新聞》說，以往正常流程，等個40~50天就很嚇人了，現在等很久換銀行，利率還被拉高到2.4%~2.5%，甚至以上，形容簡直是「趁火打劫」，第一線觀察發現，房貸超難貸，已嚴重影響民眾買房意願。
銀行房貸緊縮有3原因 專家：可改找農漁會申貸
行庫高層坦言，有三主要原因導致此波銀行「限貸令」，一是上市櫃公司發股息把資金領出，使銀行的存款減少；二是房貸放款受到其他的企金業務風險排擠，壓縮房貸空間；三則是房價太高，現在「作1件抵過去3件」，使整個金融圈房貸量能空前吃緊。
馨傳不動產智庫執行長何世昌建議，可多問問幾家銀行，或是轉向不受《銀行法》第72-2條限制的農漁會等金融機構申辦房貸，在順利取得房貸的前提下，甚至也可考慮同意加購房貸壽險，但要注意，辦房貸前要先問清楚「綁約綁幾年」，將來利率低時，才有機會跳槽。
銀行房貸放款規定？「水位滿了」是何意？
銀行水位指的是什麼？根據《銀行法》第72-2條規定，銀行在辦理住宅建築及企業建築等不動產放款時，總金額不得超過銀行手中資金（含存款總餘額及金融債券）的30%，當銀行的放款量接近法規規定額度時，就會稱之為「水位快滿了」。
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中央銀行上月26日公布，截至今年6月底止，購置住宅貸款餘額增加1069億元，高達10.5兆元，年增10.21%，增速創3年新高。而台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀5大銀行，今年5月新承作房貸金額達1162.35億元，創歷史新高，其中，新青安貸款占40.92％，亦創8年新高。
廖國甫告訴《NOWnews今日新聞》說，以往正常流程，等個40~50天就很嚇人了，現在等很久換銀行，利率還被拉高到2.4%~2.5%，甚至以上，形容簡直是「趁火打劫」，第一線觀察發現，房貸超難貸，已嚴重影響民眾買房意願。
銀行房貸緊縮有3原因 專家：可改找農漁會申貸
行庫高層坦言，有三主要原因導致此波銀行「限貸令」，一是上市櫃公司發股息把資金領出，使銀行的存款減少；二是房貸放款受到其他的企金業務風險排擠，壓縮房貸空間；三則是房價太高，現在「作1件抵過去3件」，使整個金融圈房貸量能空前吃緊。
馨傳不動產智庫執行長何世昌建議，可多問問幾家銀行，或是轉向不受《銀行法》第72-2條限制的農漁會等金融機構申辦房貸，在順利取得房貸的前提下，甚至也可考慮同意加購房貸壽險，但要注意，辦房貸前要先問清楚「綁約綁幾年」，將來利率低時，才有機會跳槽。
銀行房貸放款規定？「水位滿了」是何意？
銀行水位指的是什麼？根據《銀行法》第72-2條規定，銀行在辦理住宅建築及企業建築等不動產放款時，總金額不得超過銀行手中資金（含存款總餘額及金融債券）的30%，當銀行的放款量接近法規規定額度時，就會稱之為「水位快滿了」。