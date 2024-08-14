星聚點復興館熄燈！曾遭55億天價法拍　內行揭關門原因、未來動態

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▲星聚點KTV復興館門口公告，即將在9月30日結束營業。（圖／Kana授權提供）

▲寬頻房訊發言人徐華辰認為，芝麻大廈想都更沒那麼容易。（圖／記者陳韋帆攝）

青春回憶即將消失！繼星聚點KTV板橋館門口貼出將在9月底結束營業公告後，連最招牌的星聚點復興館，也公告9月30日將歇業。星聚點復興館所在的「芝麻大廈」屋齡45年，去年底曾遭法拍，開出55億元天價，不過法院公告1天就撤回。專家透露，星聚點復興館是因租約到期歇業，已有團隊考慮接手進駐。星聚點KTV復興館所在的芝麻大廈房東為李方集團旗下的噶瑪蘭興業，租期至2024年10月止，每月租金約431萬7835元，一年下來租金高達5181萬4020元。去年底因李方集團的債權人千倍機械，向法院聲請追討約8000萬欠款，李方所有芝麻大廈、包含星聚點復興館在內的低樓層部分產權遭法拍，建坪面積約2861坪，以一拍底價55.8億計算，拍賣底價高達1042萬元。然而，消息一經曝光，此法拍案一天內就撤回。寬頻房訊發言人徐華辰稍早接受《NOWnews今日新聞》電訪指出，星聚點復興館結束營業是因租約到期，不續租。但據他了解，已有團隊透過律師團接觸考慮接手進駐中。徐華辰指出，萬一未來星聚點復興館在芝麻大廈的現址再度面臨法拍，基於買賣不破租賃原則，也不會影響既有租屋。至於芝麻大廈能否順利都更？徐華辰表示，芝麻大廈前身是中興百貨，其中有曾樓是戲院，法拍屋市場曾出現幾個戲院座位被法拍，代表芝麻大廈產權非常零碎、複雜，李方集團至少整合十來年都沒能成功，直言：「都更沒那麼容易！」事實上，屋齡45年的芝麻大廈樓高15層，屬住商混合大樓，共有263戶，近年仍持續有房屋交易。根據樂屋往資料顯示，芝麻大樓歷史最高成交單價為每坪83.9萬元，近1年平均成交單價則為63.6萬元，遠低於所屬南京復興生活圈的每坪121.67萬元均價。