AI阻詐！35家銀行組鷹眼識詐聯盟　成功攔阻3.6億被轉出

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詐騙猖獗，導致人心惶惶，國內35家金融機構組成「鷹眼識詐聯盟」，運用AI偵測專利技術防詐阻詐，警示帳戶預先管控率最高已達80%以上，成功圈存逾新台幣3.6億元不被詐騙集團移轉成功。根據銀行統計，鷹眼識詐模型透過AI不斷學習，異常帳戶準確率較人工提升559倍，金管會主委彭金隆也樂見並鼓勵金融業多運用科技防詐阻詐。其實，這套「鷹眼防詐預測模型」是由富邦金控旗下台北富邦銀行與內政部刑事警察局合作開發的AI偵測專利技術，此模型涵蓋多達50幾種的動態交易風險參數，能強化對可疑帳戶的識別效率及精準度，更在公私部門合作下，去年正式組成「鷹眼識詐聯盟」，至今已有35家金融機構運用此系統，並於今（14）日舉行成果發表會。富邦金副董事長曾銘宗表示，根據刑事警察局數據顯示，有近6成的詐騙金流是透過線上通路進行，詐騙集團的犯罪手法日新月異。他也透露，自己在金管會主委任內也接過詐騙電話，對方謊稱綁架他兒子，還好後來他聯繫上兒子，沒有被騙，但整天心情大受影響。他也聽過在金融業服務的朋友幾百萬退休金被騙光，只好重返職場，因此，民眾更要提高警覺。除了民眾要小心之外，曾銘宗提到，身為金融犯罪最後一哩路的守門員，金融機構對於保護民眾資產安全更責無旁貸，唯有走在金融犯罪的前方，才能更完善的防患於未然。為此，富邦在2022年創台灣金融業之先，提出「金融安全數位轉型藍圖」，執行至今約1年半，北富銀、富邦證券、富邦投信及富邦人壽已先後導入RPA流程機器人，另北富銀在疑似洗錢交易監控作業導入AI，建立「eAML模型」(獵鷹模型)，藉由AI機器自動學習功能，大幅降減假警報率，假警報於第一階段測試即降低45%，並計畫於主管機關同意後，取代既有洗防系統。金管會主委彭金隆出席成果發表會時也強調，打擊詐欺是政府施政的首要項目，金融機構在阻詐過程扮演重要角色，過去採取各種方法防堵詐騙，透過金融機構進行臨櫃關懷，看似普通的動作，2年內也攔阻1萬多件詐騙，阻詐超過新台幣百億，他也鼓勵金融業運用科技防詐阻詐，鷹眼模型就是成功的案例，而且可因應不同犯罪型態和交易型態，科技執法更具效率。北富銀指出，目前「鷹眼識詐模型」透過AI的學習，判斷異常帳戶準確率較人工提升559倍，並可減少人工作業達99%。在公私部門合作下共組「鷹眼識詐聯盟」，在警示帳戶的預先管控比率上，以今年1至6月成績來看，已有5家聯盟行的月平均預先管控比率落在50%以上，其中有銀行最高可達80%，7家則落在30%至50%，預期後續在各家銀行讓AI持續學習後，此比率將穩步上升。同時，截至今年6月底，「鷹眼識詐聯盟」已預先成功圈存逾新台幣3.6億元不被詐騙集團移轉，有效減少詐騙損失，未來隨著鷹眼模型持續進化，可望讓預控機制更成熟完善，成為全民防詐的堅實後盾。