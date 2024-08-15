接機王齊麟還在吵！十元陳詩媛槓上網友：我沒搶走選手採訪時段

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▲陳詩媛在選手回國當天，早上5點多就在機場等候。（圖／記者朱永強攝）

▲陳詩媛和王齊麟戀愛後話題不斷。（圖／陳詩媛IG）

台灣羽球好手「麟洋配」王齊麟、李洋日前在巴黎奧運拿下雙打金牌，讓全台歡呼不斷，不過隨著賽事結束，王齊麟和高調放閃卻引來部分酸民不諒解，7日國手回國，陳詩媛到管制區接機，又接受媒體採訪，有人認為她搶了選手風采，雖然陳詩媛已經解釋過，但事件仍持續延燒，今（15）日她又在社群平台上回應網友，「大家不喜歡我沒關係，可是希望可以確認過再留言，謝謝。」更表示自己沒有搶走選手的採訪時段。本月7日一批國手返台時，王齊麟的女友陳詩媛到管制區接機，兩人在鏡頭前大方放閃，王齊麟第一時間牽起她的手，還使出「摸頭殺」，當時讓許多粉絲嗨翻，直呼這一對實在「太好嗑」，沒想到卻有部分人認為，陳詩媛太高調，搶了其他國手的風采。後來體育署出面解釋，「因為羽球男雙組合衛冕奧運金牌確實相當不易，王齊麟的親友提出到管制區接機的需求，便協助他的女友和經紀人申請進入管制區。」而陳詩媛的經紀人也發聲表示，「希望大家可以給詩媛跟齊麟一些空間，把焦點放在選手身上，謝謝。」沒想到事件仍未平息，Threads上依舊有酸民開轟，直呼王齊麟拿了金牌「人開始飄」，「他在非賽場上時的各種行為，就可以知道基本上他就是蝦弟，怎麼大家都不討論王冠閎，王冠閎至少不會下雨天在國道上駕駛自拍，也懂得回國後與其他運動員共同分享榮耀，而非與自己的女友搶走其他運動員的採訪時段。」對於批評，陳詩媛回應，「不好意思，我尊重你的所有看法，我們的確處理的不好我很抱歉，但是我接受採訪的時間是在早上快六點，當時選手根本還沒回來，我沒有搶走任何運動員的採訪時段，大家不喜歡我沒關係，可是希望可以確認過再留言謝謝。」莫非是金牌的「榮耀濾鏡」已消失，賽後這對情侶的爭議不斷，但也有人理性分析，當初王齊麟天天「海巡」，多少人想被巡到，「」。