全台24家銀行「房貸水位」一次看！被指全面停收件的華南銀回應了

房貸困難？銀行「房貸水位」拉警報　一圖看懂安全替代四大管道

記者陳韋帆／綜合報導

▲多家銀行「房貸水位」拉警報，專家提醒，還有四大安全管道可替代，千萬不要病急亂投醫。（圖／NOWnews資料照）
▲多家銀行「房貸水位」拉警報，專家提醒，還有四大安全管道可替代，千萬不要病急亂投醫。（圖／NOWnews資料照）
房貸有困難？多家銀行逼近「不動產放貸比」28%警戒線，市場傳出不少人房貸放款延遲或條件變差窘境，信義房屋表示，「此次房貸變困難，如果並非貸款人或質押物條件不夠好，除了銀行，還有四大安全替代管道『農漁會、信用合作社、保險、郵局』可使用。」

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根據聯徵資料，今年3月房貸人數約2.58萬人，國內五大金融機構「占比及平均利率」，銀行88%、2.11%；農漁會信用部8%、2.07%；信用合作社3%、2.38%；保險公司1%、2.28%；郵局0.15%、2.18%。

▲圖／信義房屋
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前雖然銀行房貸仍有些許空間，但已出現「嚴選客戶、利率、降低成數」等情況，其實另選其它金融機構，或許是不錯的解決方式。

他指出，房市熱區大多為銀行版圖，而農漁會信用部大多開設於都會區邊陲或郊區，故多數人房貸不會第一時間想到，事實上，以貸款條件來看，不亞於銀行；其它金融機構雖然平均利率稍高於銀行，但如今銀行滿水位，調高條件，貨比三家不吃虧，或許亦可嘗試。

最後，曾敬德提醒，購屋人若有房貸需求，此時機應更加謹慎，部分民間借貸亦有高利貸風險陷阱，建議盡量找尋合法金融機構協助，倘若合法管道借貸皆有困難，則因重新審視自身條件是否不足，切忌病急亂投醫，當心碰上高利貸！

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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