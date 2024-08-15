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手搖飲封膜驚見「和祖國不能分割」統戰標語挨批　業者道歉回應了

記者劉彦誼／綜合報導

▲雲林縣的手搖飲店近日被消費者發現，手搖杯封膜上竟印有「祖國」、「不能分割」字眼的統戰標語，遭網友po文批評，業者也道歉回應。（圖／Treads@shotinthemisery提供）
▲雲林縣的手搖飲店近日被消費者發現，手搖杯封膜上竟印有「祖國」、「不能分割」字眼的統戰標語，遭網友po文批評，業者也道歉回應。（圖／Treads@shotinthemisery提供）
雲林縣斗六市的手搖飲店「麻六茶」近日被消費者發現，手搖杯封膜上竟印有「祖國」、「不能分割」字眼的統戰標語，遭網友po文批評，消息傳出後點燃民眾怒火，店家Google評論也被狂洗一星負評，業者表示「因成本考量才從中國進口封膜」，無任何政治立場，已將產品下架不再使用。

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網友在社群媒體「Threads」上發文，貼出飲料店封膜上竟寫有「我和我的祖國一刻也不能分割」的簡體字標語，無奈配文「統戰無所不在」，網友猜測店家為了壓低成本，從中國進口飲料杯封膜，才會出現統戰標語，但也表示「這種字眼不相信店家自己沒發現，不是敏感度過低，就是覺得無所謂。」

▲網友在社群媒體上發文，貼出飲料封膜上寫有「我和我的祖國一刻也不能分割」的簡體字標語，無奈配文「統戰無所不在」。（圖／翻攝自Treads @shotinthemisery）
▲網友在社群媒體上發文，貼出飲料封膜上寫有「我和我的祖國一刻也不能分割」的簡體字標語，無奈配文「統戰無所不在」。（圖／Treads@shotinthemisery提供）
貼文一出，引來網友撻伐飲料店家，紛紛留言「台灣就是太自由了」、「台灣再自由也要有底線」，有網友感嘆：「如果在台灣買到這種封膜的飲料還能視而不見，那麼台灣真的沒救了」、「這誇張到我真的會一直宣傳叫大家不要買」；但也有網友表示，「食品包材進口是需要合乎《食品安全衛生管理法施行細則》的，如果真的覺得很不舒服可以直接向衛生局檢舉，雖然有點擋人財路，但安全第一，不管食安還是國安。」

若有任何疑慮，政府也有設置「1919」全國食安專線提供食品安全諮詢服務，呼籲民眾善用專線，不論遇到食品檢舉及食品相關疑問諮詢等，一通電話即有專人提供專業協助。

▲政府設置「1919」全國食安專線提供食品安全諮詢服務，呼籲民眾善用專線，不論遇到食品檢舉及食品相關疑問諮詢等，一通電話即有專人提供專業協助。（圖／衛福部食藥署提供）
▲政府設置「1919」全國食安專線提供食品安全諮詢服務，呼籲民眾善用專線，不論遇到食品檢舉及食品相關疑問諮詢等，一通電話即有專人提供專業協助。（圖／衛福部食藥署提供）
因封膜問題，該店家Google評論被洗到剩下1.7顆星，「麻六茶」負責人後續坦言，是因成本考量選擇向中國進口封膜，沒特別注意到其中夾雜統戰標語的封膜，剛開始不以為意，不料卻引起網友反彈，對於造成消費者困擾感到非常抱歉，他也強調自身無特定政治立場，夫妻倆都是台灣人，店和飲料也是MIT，只是小本經營的自創品牌，後續已將該批封膜下架、丟棄，確保不再使用。

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