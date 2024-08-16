房價為何愈來愈高？學者指癥結在股市　40年房奴vs現金買豪宅差異

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▲莊孟翰認為，高資產族在股市了結獲利後轉投房市，股市與房市相互拉抬，釀房價愈來愈高。（圖／家庭消費中心攝）

國內「雙貸族」人數創新高！根據最新統計，全台同時背「房貸」跟「信貸」的人數達36.8萬人，其中房貸金額每人平均578萬元，因不少購屋者怕房價越來越高，提早上車，加上通膨導致開銷增加，使房貸族又增貸，然而有人成為「數十年屋奴」，卻有人一次付清，面對貧富反差，前淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰指出，正是當前股市與房市相互拉抬，導致貧富差距越來越大。近年股價指數自從2017年跨越10,000點，2018年台商回流之後股價逐漸攀升，今（2024）年5月再急遽攀高超過20,000點，至7月16日股價指數仍高懸於23,997.25點，股價總市值在7月12日也驟增至76兆2,312.45億元。莊孟翰分析，此一數據約為2024年GDP25兆2,334億元的3.02倍，尤其不少高資產階層在股市獲利了結，再轉進加碼挹注房市，而這也正是當前股市與房市相互拉抬，導致房價不斷攀升的一大癥結點，貧富差距也越來越大。莊孟翰指出，隨著近年股利發放金額逐年攀升，2014年首度超過1兆元，2021～2023年連續三年超過2兆元，可以想見的是，在當前Ｍ型社會貧富差距愈來愈大情況下，高資產階層運用財務槓桿加速累積財富，並且不少人以現金一次付清購買上億豪宅，另一世界則是首購族勉強購屋而淪為支付三、四十年房貸的屋奴，形成強烈對比。此外，去年8月推出的新青安優惠房貸政策，帶動首購族進場購屋；莊孟翰表示，此一政策立意極為良善，但就目前房價仍處高點的角度加以觀察，不免有再度增加支撐高房價籌碼之嫌，此一議題可從一些資金不足的年輕人爭相運用此一優惠貸款，而忽略房價高低以及日後房貸負擔能力輕易得知，購屋風險相當大。