台灣疑現首例「鐵氟龍流感」！不沾鍋有毒？症狀、預防一文搞懂

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▲50多歲的女性氣喘患者突然發作，就醫檢查後，發現X光有輕微「浸潤肺炎」。（圖／蘇一峰臉書）

▲對聚四氟乙烯（鐵氟龍）過敏，會有發燒、肌肉酸痛、咳嗽、胸悶等「類似流感」的症狀。（示意圖／取自 Pixabay ）

「鐵氟龍流感」去年在美國發生史上新高的確診病例，近期台灣疑似也出現患者，北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰近期收治一名50多歲的女氣喘患者，發現她，疾管署對此澄清，「鐵氟龍流感」只是俗稱，並非真的流感，也不會有傳染的情況，研判是特殊體質引發過敏反應。蘇一峰分享，最近有一名50多歲的女性氣喘患者，身體本來都很穩定，卻突然氣喘發作很不舒服，胸悶咳嗽X光有輕微「浸潤肺炎」，透過流感、新冠、黴漿菌等所有微生物檢查都是陰性，進一步了解才發現，病人只要用家裡的不沾鍋就會胸悶，且越來越嚴重，出院後換一個新鍋子，不舒服就消失，懷疑是台灣首例鐵氟龍流感。蘇一峰強調，目前針對該病患的診斷只是懷疑，鐵氟龍流感目前並無通報的窗口，「其實鐵氟龍流感這個名稱不太對，精確名稱應該叫比較適合」，疾管署副署長羅一鈞則解釋，這類症狀只是過敏性的呼吸道疾病，並不會傳染。蘇一峰表示，鐵氟龍流感屬於一種「過敏反應」，正式名稱為「聚合物煙霧熱」，而引起的類感冒現象，之所以被稱為鐵氟龍流感，原因是有一種名為「聚四氟乙烯（PTFE）」的塗料，俗稱「鐵氟龍（Teflon）」，當它成為不沾鍋的塗層時，進而導致肺部發炎事實上，鐵氟龍被廣泛應用在生活各處，。林口長庚醫院毒物科主任、腎臟科醫師顏宗海表示，平常應避免「高溫空燒鍋」以及「使用金屬鍋鏟」翻炒，以免破壞塗層結構或刮破塗層；鍋具若出現刮痕就應該替換，曾有相關過敏反應的人，只要一有不舒服就要停用。顏宗海提及，過去的鐵氟龍不沾鍋，生產過程會使用到「全氟辛酸（PFOA）」，美國學者發現，人體吃進 PFOA 會導致內分泌損害，吸入也可能引起肺部傷害，產生類流感症狀，。食藥署則提醒，民眾挑選食品容器時需注意兩2點：1、產品標示內容，如不沾鍋表面出現刮傷、受損、甚至裂痕等情形，應更換新品。2、使用不沾鍋時，避免過度用力剷刮表面，及烹調帶硬殼海鮮或帶堅硬骨頭的食材，也避免再無油無水狀態下空燒鍋具，同時不要過度用力以鋼刷刷洗，減少因磨損、異常高溫的溶出風險。