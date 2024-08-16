房貸暴增9304億！銀行水位逼紅線　學者：新青安該退，別再加碼了

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▲楊宗憲認為，新青安像興奮劑，上癮就難以戒斷，最後恐變成「買得起房、卻養不起房」局面。（圖／NOWnews資料照）

近一年房市交易火熱，加上新青安政策，帶動不少首購族的買房意願，而房貸餘額也在一年內暴增9304億元，導致部分銀行放款水位逼近紅線，市場傳出，部分銀行放款動作已轉趨保守，或不收新案、排隊等放款的消息，屏東大學不動產經營學系楊宗憲教授分析，新青安這種補貼政策該還的總是要還的，現在先把未來需求用光，到時若出了問題，政府還不是要出來救市，政府該思考新青安退場機制，也不要再加碼。統計顯示，今年5月消費者購置住宅貸款餘額已經達到10.4兆元，對比去年5月一年時間已經增加9304億元，而去年5月房貸餘額則是年增僅4125億元，可見過去一年的放款速度與額度快速攀升。楊宗憲教授指出，新青安這種補貼政策的額度只會愈補愈多，就像興奮劑一樣，上癮就難以戒斷，但最終會補到民眾「買得起房、卻養不起房」局面。尤其民眾若是貸款無法順利撥款，可能會影響到買屋流程，容易產生糾紛，也怕有後續的斷頭風險。馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，今年房市需求面強勁，假如需求不變下而新青安補貼縮水或嚴查人頭戶，成屋市場的吸引力會下滑，但下滑幅度不會太大，無法使用人頭戶申辦新青安的投資客將撤出成屋市場，比較大的可能是會轉進預售屋市場，「新青安改得愈嚴格，對預售屋市場反而愈有利，資金不死只是轉移陣地」。何世昌認為，要避免民眾恐慌搶房，新政府須思考房源閉鎖缺貨問題，像禁止預售屋轉售，確實杜絕炒房客短進短出，但真心想買的自住客，今後就只能跟建商買，反讓預售屋更好賣。