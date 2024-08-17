新青安貸款買房都誰在用？首季「這年齡」男增加　成數、利率最優

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▲2024年Q1六都和新竹縣市男性購屋貸款狀況。（圖／台灣房屋提供）

新青安優惠房貸幫助許多年輕人臨門一腳購屋，根據台灣房屋觀察聯徵中心今年第1季購屋貸款狀況，其中30～40歲的男性，是第1季貸款人最多，樣本數達1萬782件，在30歲以上貸款者中占45％，雖然貸款鑑估值最少，平均1328萬，平均購買坪數為43坪，不過貸款成數74.2％，平均利率2.07％條件都優於其他年齡層，連鑑估成數都有機會超過房價，達100.4％。若與去年同期相較，30～40歲年齡層的貸款樣本數增加2000餘件，整體占比增加約2個百分點，而貸款鑑估值1212萬增加到1328萬，等於也多背了100萬元貸款，顯見晚一年購屋，成家壓力又更大。 此外，第2季60歲以上男性申貸也有1093件，利率條件是各年齡層最高，平均核貸成數也只有66.8％。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前國人結婚年齡，男性32.9歲，女性31歲，雖然現在結婚年齡逐漸往後延，不過受新青安優惠貸款挹注，許多適婚男性和輕齡爸爸都積極購屋，給家人安定感，而多數年輕購屋者偏好社區新屋，或是預售屋，當交屋進入貸款階段後，市場行情已經增值，因此貸款鑑估金額會比原契約價格略高。張旭嵐指出，整體房價越來越高，不過現代社會兩性平均，越來越多雙薪家庭一起負擔房貸，一般夫妻購屋，主要以屋主為申貸人，或是收入高、薪資穩定者來爭取較好的貸款條件；女性申貸的比例，也因所得及職業自主性提高，比以前增加許多，男性一肩扛的付清的壓力也比較抒緩。第一建經研究中心副理張菱育表示，60歲以上的男性購屋者，多半購置第二屋以上，不僅無法使用新青安優惠貸款，貸款成數、利率也都受限，但看好房地產的保值性，購屋通常除了為家人置產，也是長期資產規劃之一。