民眾黨素食餐費誤植成96萬　她驚天方夜譚：帳戶餘額怎沒落差？

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民眾黨主席柯文哲總統選舉政治獻金申報不實風波持續延燒，民進黨台北市議員林延鳳爆料，柯陣營1月7日申報一筆高達96萬元向大愛素食餐廳購買的餐費，質疑是吃什麼素食可申報到96萬元？民眾黨昨日則澄清，是因2筆款項被「誤登」成1筆，且一筆為購買110元、一筆為購買960元，但會計師登打誤登成96萬餘元，再次證明會計師端木正業務登載不實。不過，國民黨台北市議員游淑慧今（15）日質疑，記帳的帳目最後要跟帳戶的金額實際相符，誤植之餘，是否也同時趁機從帳戶領出96萬？游淑慧表示，記帳的錯誤在所難免，但記帳的帳目最後要跟帳戶的金額實際相符，當競總把素食餐費支持由960元記成96萬，是否也同時趁機從帳戶領出96萬，才會與銀行內的餘額相符？這才是查帳的重點。游淑慧強調，如果出現這麼多筆誤登、漏登，最後銀行帳戶餘額實際收支還能對得上，「那就真的出現天方夜譚了。」游淑慧解釋，政治獻金申報分成三個部分，包含競選總部自行登寫的帳冊、交易時對方提供的單據發票，以及銀行實際支出與剩餘的帳戶數字，三者都需要申報，即使會計師便宜行事，也只能在帳冊上動手腳。游淑慧質疑，「請問不存在的交易，發票那來的？不存在的交易，錢支出，要去到那裡？」即便會計師或財務登錄錯了，但實際支出沒有這筆，最後銀行餘額還是應該要看得出來，「畢竟銀行領960元和領96萬，餘額差很多，最後怎麼可能會與帳目一致？」