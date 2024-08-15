疑現首例鐵氟龍流感！不沾鍋何時要換？2食材應避免用

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有醫師近期收治一名氣喘患者，發現病患只要用了家裡的「不沾鍋」後，就會有胸悶、狂咳等不適症狀，懷疑確診鐵氟龍流感。對此，疾管署澄清，「鐵氟龍流感」只是俗稱，並非真的流感，也不會有傳染的情況。過去食藥署也曾提醒， 使用不沾鍋時，建議避免過度用力使用鍋具剷刮表面及烹調帶硬殼海鮮或帶堅硬骨頭的食材等，以免增加溶出風險。北市聯醫陽明院區胸腔科主任蘇一峰日前在臉書分享，有名50歲女性氣喘病患，突然因氣喘發作、胸悶咳嗽而就醫，拍攝X光發現有輕微浸潤肺炎。不過，驗了流感、新冠、黴漿菌等檢查，皆呈現陰性，經詢問生活狀況，才發現她的症狀是每次在廚房使用不沾鍋後，就會有胸悶、咳嗽，且隨著使用次數愈久愈長，就愈來愈嚴重，才確認是鐵氟龍流感。病患在出院後換了鍋子，不舒服症狀就消失了。不過，蘇一峰也提到，目前台灣沒有通報窗口，自己遇到的病患不知道是不是台灣第一例。同時強調，「其實鐵氟龍流感這個名稱不太對，精確的名稱應該叫鐵氟龍所引起的間質肺炎比較合適」。疾管署副署長羅一鈞表示，鐵氟龍流感不是病菌或病毒傳染造成的類感冒疾病，而是過敏性的呼吸道疾病。因為對這類材質，身體有特別反應，吸入後影響呼吸道，不會有人傳人的情況。鐵氟龍引起的病症只有產生與感染有關症狀，不屬於傳染病，所以也不是流感。根據美國毒物中心統計，美國去年接獲265例罕見的「聚合物煙霧熱」（Polymer fume fever）病例，也是創下23年來新高。由於患者多是在使用含鐵氟龍的不沾鍋鍋具後才出現的症狀，因此又將此情況稱為「鐵氟龍流感」。鐵氟龍本身雖有不沾鍋塗層，但其特性遇熱會分解，若溫度達250度以上就會變成氣化，溫度愈高，反映就愈劇烈。吸入該氣體後，大多是急性反應，包含咳嗽、胸悶、喉嚨痛、肺炎，甚至有發燒、痠痛等症狀，因為與流感症狀極為相似，而被冠上流感二字。食藥署說明，不沾鍋鍋內塗有一層聚四氟乙烯(PTFE) 的塗料，俗稱「鐵氟龍(Teflon)」，具有耐高低溫(-190~260℃ )、耐蝕性( 抗酸抗鹼) 等性能。此不沾塗料之特點為烹調時使用油量較少且食物不易沾黏附著，鍋具較易清洗。食藥署也說，塗料中含有全氟辛酸(PFOA)，此物質加熱至327℃時，溶出機率增加。全氟辛酸(PFOA) 可能造成肝臟損傷、影響內分泌系統，目前被國際癌症研究機構(IARC) 列為第2B 類可能致癌物質，在動物實驗中發現的致癌性證據尚不充分，且對人體致癌性的證據有限。過去台灣毒物學學會秘書長姜至剛就曾在節目《健康2.0》中分享不沾鍋汰換標準，「不沾鍋是鍋內塗有一層俗稱『鐵氟龍』的聚四氟乙烯不沾塗料，使用過程應避免刮傷鍋面、無水無火空燒，否則不僅會損壞鍋具，更有可能使不利健康的化學物質吃下肚；一旦鍋具損壞或露出內層，建議要立即汰換，別再繼續用」。食藥署提醒，購買食品容器具或包裝時，應注意產品標示內容，依所標示材質之特性正確使用。如果不沾鍋表面出現刮傷、受損、甚至裂痕等情形，應更換新品。食藥署強調，使用不沾鍋時，建議避免過度用力使用鍋具剷刮表面及烹調帶硬殼海鮮或帶堅硬骨頭的食材，也須避免長時間高溫烹煮、甚至在無油無水狀態下空燒鍋具，使用後亦建議避免過度用力以鋼刷刷洗，減少因刮傷、磨損、異常高溫而增加食品容器具之溶出風險。一旦發現鍋面刮傷或損傷，就應避免使用並更換。