大學生不再被誆！全台「140所大學」租金一次看　內政部首次公開

為促進租屋市場資訊透明化，內政部今（15）日部務會報安排地政司、統計處報告「租屋市場透明化精進措施」。政務次長董建宏表示，暑假期間為青年學生租屋的旺季，內政部已優先運用47.8萬件租金補貼的租約資料進行分析，並公布全國140所大專院校所在行政區的實際租金統計資訊，希望能協助學生和家長在校外租屋時選擇合理租金水準標的之參考；董建宏也提醒在外租屋的青年學子可以多多善用「300億元中央擴大租金補貼」，政府將全力支持減輕在外租屋學子的負擔。
內政部指出，這次公布大學周邊租金統計資訊，是運用今（113）年3月31日當日有效的租金補貼租約資料進行統計，並以全國大專院校主要所在的86個行政區（鄉鎮市區）為發布單元，提供租金四分位數統計數據，希望能讓青年學生更瞭解當地租金價格分布情形；該統計資訊將公布於地政司網站「租賃條例專區」提供下載。
內政部說明，租金四分位數的統計方式，主要是將該行政區內所有租約樣本的租金價格，從最低依序排列到最高均分為四個部分，並以排序第25%、第50%、第75%的租金分位數，來呈現區內租金的低中高分布情形。例如，國立清華及陽明交通大學位在新竹市東區，該區租約樣本共4,417件，租金25分位數為6,000元，其代表有25%租約的租金低於6,000元；租金50分位數為7,500元，代表所有租約的租金中間（位）數為7,500元，75分位數為1萬1,000元，則代表有75%租約的租金是低於1萬1,000元。
董建宏特別提醒，為減輕租屋民眾生活負擔，原為4年專案的「300億元中央擴大租金補貼」將延長至115年，有租屋需求的民眾可以線上或紙本提出申請，若有相關問題也可在週一至週五早上8時至下午6時撥打諮詢專線（02-7729-8003），將有專人提供服務；或至「300億元中央擴大租金補貼專區」查詢。
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內政部說明，租金四分位數的統計方式，主要是將該行政區內所有租約樣本的租金價格，從最低依序排列到最高均分為四個部分，並以排序第25%、第50%、第75%的租金分位數，來呈現區內租金的低中高分布情形。例如，國立清華及陽明交通大學位在新竹市東區，該區租約樣本共4,417件，租金25分位數為6,000元，其代表有25%租約的租金低於6,000元；租金50分位數為7,500元，代表所有租約的租金中間（位）數為7,500元，75分位數為1萬1,000元，則代表有75%租約的租金是低於1萬1,000元。
董建宏特別提醒，為減輕租屋民眾生活負擔，原為4年專案的「300億元中央擴大租金補貼」將延長至115年，有租屋需求的民眾可以線上或紙本提出申請，若有相關問題也可在週一至週五早上8時至下午6時撥打諮詢專線（02-7729-8003），將有專人提供服務；或至「300億元中央擴大租金補貼專區」查詢。