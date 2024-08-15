漢堡王10款買一送一！套餐下殺99元　奧運英雄遊行開吃王者凱旋餐

8月迎接中元節，漢堡王總算釋出最新「澎湃嗨吃優惠券」，大推10款「買一送一」爽吃雞塊、辣薯球、洋蔥圈、薯條和可樂與多款飲料，個人套餐下殺99元等好康組合，幫大家現省2114元；明（16）日歡慶巴黎奧運英雄大遊行，推薦還能爽吃「王者凱旋餐」，任選1款安格斯牛系列漢堡＋Q彈海老堡＋小薯＋中可套餐，只要190元好划算。壽司郎奧運優惠「榮耀而鮭」，「生鮭魚2+1貫」限時優惠60元，相當於爽吃「鮭魚一貫20元」也只到8月16日。
📌漢堡王：澎湃嗨吃優惠券10款「買一送一」！套餐下殺99元
漢堡王即日起至9月30日推出最新「澎湃嗨吃優惠券」，大推10款「買一送一」49元起，爽吃雞塊、辣薯球、洋蔥圈、薯條和可樂與多款飲料，西部小華堡、經典脆雞堡等個人套餐下殺99元，銅板下午茶最便宜69元起、漢堡點心「1+1」69元自由選配超過28種好康組合，幫大家現省2114元，從8月中元節吃到9月開學。
📌奧運英雄大遊行！爽吃漢堡王「王者凱旋餐」
歡慶巴黎奧運中華隊奪牌連連，8月16日號召民眾一同參與英雄大遊行，一睹金牌選手風采。同時推薦開吃漢堡王限定「王者凱旋餐」，上午10:30至打烊前30分鐘，全門市（機場店/兒童樂園店/科技店除外），安格斯牛系列漢堡＋Q彈海老堡＋小薯＋中可套餐，只要190元好划算，可任選勁濃安格斯牛堡/厚切安格斯牛堡/花生安格斯牛堡；建議民眾於活動期間內至漢堡王臨櫃點餐或官網預訂自取。
📌壽司郎急殺「鮭魚一貫20元」奧運優惠！今起吃2天
歡慶中華隊好手在巴黎奧運大放異彩，台灣壽司郎急發「榮耀而鮭」奧運優惠活動，今8月15日至8月16日連續2天，開吃「生鮭魚2+1貫」限時優惠60元，換算下來等於「鮭魚一貫20元」就入手好划算。提醒大家，每天每間店舖限量600盤，數量有限售完為止，鮭魚控把握時間衝一波。
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📌漢堡王：澎湃嗨吃優惠券10款「買一送一」！套餐下殺99元
漢堡王即日起至9月30日推出最新「澎湃嗨吃優惠券」，大推10款「買一送一」49元起，爽吃雞塊、辣薯球、洋蔥圈、薯條和可樂與多款飲料，西部小華堡、經典脆雞堡等個人套餐下殺99元，銅板下午茶最便宜69元起、漢堡點心「1+1」69元自由選配超過28種好康組合，幫大家現省2114元，從8月中元節吃到9月開學。
📌奧運英雄大遊行！爽吃漢堡王「王者凱旋餐」
歡慶巴黎奧運中華隊奪牌連連，8月16日號召民眾一同參與英雄大遊行，一睹金牌選手風采。同時推薦開吃漢堡王限定「王者凱旋餐」，上午10:30至打烊前30分鐘，全門市（機場店/兒童樂園店/科技店除外），安格斯牛系列漢堡＋Q彈海老堡＋小薯＋中可套餐，只要190元好划算，可任選勁濃安格斯牛堡/厚切安格斯牛堡/花生安格斯牛堡；建議民眾於活動期間內至漢堡王臨櫃點餐或官網預訂自取。
📌壽司郎急殺「鮭魚一貫20元」奧運優惠！今起吃2天
歡慶中華隊好手在巴黎奧運大放異彩，台灣壽司郎急發「榮耀而鮭」奧運優惠活動，今8月15日至8月16日連續2天，開吃「生鮭魚2+1貫」限時優惠60元，換算下來等於「鮭魚一貫20元」就入手好划算。提醒大家，每天每間店舖限量600盤，數量有限售完為止，鮭魚控把握時間衝一波。