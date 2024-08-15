全台大學周邊房租「這6校」最貴！每月1萬起跳　想畢業至少花百萬

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內政部首次公開全台140所大專院校周邊租金，各區域又分「高中低」三種價位區間，《NOWnews今日新聞》彙整其中發現，大學周邊租金1萬元起跳共有6所學校，且都在台北市及新北市區，包括「實踐、大同、德明、台灣戲曲、康寧、宏國德霖」。換句話說，就讀這些學校如果在校外租屋，1學期租金要價至少6萬元起跳，若加上註冊費、學雜費，順利讀完大學4年恐怕須花費約100萬元。另有10所大學雖未達1萬元，但月租金也跨越9500元門檻包括：台北市南港區中華科技大學9625元；台北市信義區臺北醫學大學、台北市北投區國立臺北藝術大學、國立臺北護理健康大學、臺北城市科技大學、馬偕醫護管理專科學校；新北市新店區景文科技大學、耕莘健康管理專科學校9500元；新北市中和區華夏科技大學9300元；新北市新莊區輔仁大學9000元。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，學生為國之根本，擁有良好學習環境才能國富民強，然而近年台灣萬物皆漲，除了租金、大學生註冊費也連年攀高，有富爸爸、富媽媽或許影響不大，但對於一般民眾來說，負擔可以說是越來越沉重，恐加重M型化社會、階級複製等問題。他進一步指出，目前私校註冊費動輒5~6萬起跳，加上每學期6萬租金，等於讀1學期至少要花12萬元，順利讀完4年等於近百萬，這還不算其它自費器材、雜支、生活費用等等，相當驚人。觀察目前社宅政策明顯失敗，以自償率為目標、區域行情8折訂租金，導致一堆非必要人士入住。陳傑鳴建議，政府應大幅盤點社宅、學校周邊國有地，由中央重新擬定社宅政策，統一將社宅出租予「學生、真弱勢」，不再以社宅自償率為規畫主軸，將錢花在刀口上，落實真正的居住正義。