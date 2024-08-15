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林郁婷簽名會變「韓星簽售」！拳后售後服務畫面萌爆　粉絲被擊暈

記者陳雅蘭／綜合報導

▲「台灣的女兒」林郁婷在簽名會上來者不拒，還滿足粉絲的「求婚願望」，笑翻網友「這是韓星簽售會吧」。（圖／NOWnews）
▲「台灣的女兒」林郁婷在簽名會上來者不拒，還滿足粉絲的「求婚願望」，笑翻網友「這是韓星簽售會吧」。（圖／NOWnews）
林郁婷拿下2024巴黎奧運「57公斤級拳擊」金牌，獲封「台灣拳后」、「台灣的女兒」等美譽。她今（15）日出席新北市政府舉辦的「奧運選手簽名會」，吸引超過500位粉絲參與，有人拿出參與韓星簽售會的花招跟林郁婷互動，一段林郁婷幫戴戒指的畫面，笑翻全網：「這是什麼韓星簽售會！好可愛！」

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▲林郁婷來者不拒來幫戴戒指，網友跟教練曾自強全笑歪。（圖／翻攝Treads）
▲林郁婷幫粉絲戴戒指，網友跟教練曾自強全笑歪。（圖／翻攝Treads）
林郁婷光榮返台舉辦簽名會，吸引不少粉絲追星，輪到一位粉絲時，她趴在林郁婷面前要求擊拳，林郁婷照做後，粉絲隨即張開手掌變出一枚戒指，並請求林郁婷幫忙戴上，場面宛如求婚現場，逗樂坐在旁邊的教練曾自強哈哈大笑。

由於該位粉絲跟林郁婷的互動，太像當今韓團的專輯簽售會現場，不少網友對此笑歪：「這是什麼韓星簽售會，好可愛，教練還給我大爆笑」、「這是韓星簽售的環節吧」、「這是什麼簽售會現場」、「韓團的招可以用上」、「根本簽售現場」。

事實上，韓國歌手每每發專輯，一定都會舉辦簽售會，偶像在場上任由歌迷擺布、不會有怨言，除了簽名、送信、送卡片與禮物，還能跟偶像聊天、訴苦；很多粉絲更會準備許多小玩具，要求偶像戴上髮箍、面具已不稀奇，日前就有歌迷帶「結婚證書」參加BLACKPINK的出道8週年簽名會，要求Lisa跟Jennie一起簽名，沒想到Jennie立刻打叉，Lisa則是當場撕掉，正因為偶像的反應總是驚喜又爆笑，所以現在粉絲參與「韓星簽售會」都會想方設法出奇招，吸引偶像注意還能被記住。

▲拳擊金牌好手林郁婷幫參與新北奧運選手簽名會的民眾簽名留念。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.15）
▲「拳擊金牌」林郁婷參與新北奧運選手簽名會，幫民眾簽名留念。（圖／記者葉政勳攝）

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