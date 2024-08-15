林郁婷簽名會變「韓星簽售」！拳后售後服務畫面萌爆　粉絲被擊暈

林郁婷拿下2024巴黎奧運「57公斤級拳擊」金牌，獲封「台灣拳后」、「台灣的女兒」等美譽。她今（15）日出席新北市政府舉辦的「奧運選手簽名會」，吸引超過500位粉絲參與，有人拿出參與韓星簽售會的花招跟林郁婷互動，一段林郁婷幫戴戒指的畫面，笑翻全網：「這是什麼韓星簽售會！好可愛！」
由於該位粉絲跟林郁婷的互動，太像當今韓團的專輯簽售會現場，不少網友對此笑歪：「這是什麼韓星簽售會，好可愛，教練還給我大爆笑」、「這是韓星簽售的環節吧」、「這是什麼簽售會現場」、「韓團的招可以用上」、「根本簽售現場」。
事實上，韓國歌手每每發專輯，一定都會舉辦簽售會，偶像在場上任由歌迷擺布、不會有怨言，除了簽名、送信、送卡片與禮物，還能跟偶像聊天、訴苦；很多粉絲更會準備許多小玩具，要求偶像戴上髮箍、面具已不稀奇，日前就有歌迷帶「結婚證書」參加BLACKPINK的出道8週年簽名會，要求Lisa跟Jennie一起簽名，沒想到Jennie立刻打叉，Lisa則是當場撕掉，正因為偶像的反應總是驚喜又爆笑，所以現在粉絲參與「韓星簽售會」都會想方設法出奇招，吸引偶像注意還能被記住。
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由於該位粉絲跟林郁婷的互動，太像當今韓團的專輯簽售會現場，不少網友對此笑歪：「這是什麼韓星簽售會，好可愛，教練還給我大爆笑」、「這是韓星簽售的環節吧」、「這是什麼簽售會現場」、「韓團的招可以用上」、「根本簽售現場」。
事實上，韓國歌手每每發專輯，一定都會舉辦簽售會，偶像在場上任由歌迷擺布、不會有怨言，除了簽名、送信、送卡片與禮物，還能跟偶像聊天、訴苦；很多粉絲更會準備許多小玩具，要求偶像戴上髮箍、面具已不稀奇，日前就有歌迷帶「結婚證書」參加BLACKPINK的出道8週年簽名會，要求Lisa跟Jennie一起簽名，沒想到Jennie立刻打叉，Lisa則是當場撕掉，正因為偶像的反應總是驚喜又爆笑，所以現在粉絲參與「韓星簽售會」都會想方設法出奇招，吸引偶像注意還能被記住。
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