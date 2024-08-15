柯文哲被批是「基泰大直」崩塌禍首？兩大領域專家看法大不同

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▲汪俊男指出，建築修法仰賴民間資源是必然方向，大直基泰崩塌案，難以究責與柯文哲修法有明確因果關係。（圖／新北市建築師公會提供）

▲吳翃毅指出，修法「歷任市長、民代」都有份，且市府責管單位也有責任，不應將責任全推向柯一人。（圖／記者陳韋帆攝）

民眾黨黨主席柯文哲近期遭藍綠猛烈夾擊，除「京華城容積爭議」、「政治獻金疑雲」，亦有民代開始猛攻「基泰大直」塌陷案，稱柯卸任前修改「建案施工鄰損管理規則」，為坍塌主因。然而，新北市建築公會理事長汪俊男、住宅消保會創會理事長吳翃毅接受《NOWnews》訪問，以專業角度判斷，提出不同看法。其實在基泰大直坍陷案發生時，民眾就已向媒體控訴，工地施工造成的鄰損早移向市府投訴一年有餘，還眼睜睜看著它坍塌，中間多次召開協調會，多位區域民代亦有接獲投訴，然而，府方都僅以建商提供的第三方鑑定「安全無虞」回應，似乎都不用親自監看。針對該疑慮，不少藍綠民代極度團結，指向是依循柯文哲修改過的「建案施工鄰損管理規則」為準則，質疑柯大開建商後門，應須負起政治責任。據查，《鄰損規則》原法條「鄰損發生、都發局接獲申請後，將會同受損戶、工程起、監造人等會勘，都發局也在場監督」；柯修改後，「鄰損發生、都發局接獲申請後，通知建方會同監造勘查，14~30天內製作『初步安全、損害責任歸屬』兩大認定書，送都發局備查。」民代認為，該修法使都發局失去監督角色，認為柯欠市民一個道歉，撇除政治攻擊，專業人士又如何看待？新北市建築師公會理事長汪俊男接受訪問表示，針對基泰大直案，觀察目前資訊及初步分析，推測主要似乎地質改良工程未能發揮預期成效所致，至於詳細情形仍有待後續鑑定確定，尚難究責是否與柯文哲修法有明確因果關係。他指出，「鄰損樣態很多，政府人力及專業量能有限，難以兼顧過多案件，透過民間專業資源支援補足是必然方向，但目前所有修法方式，如不分案件型態規模，全部均需由公會進行覆核，這樣的方式有待商榷。」汪俊男進一步說明，建築工程開挖地下室時是風險最高的時候，一般均希望如期順利完成，以降低施工風險，若因故無法如期完成或中斷，風險就會大幅提升，故理想做法，在設計及施工前置規劃階段，就應審慎確認施工方式安全無虞，並盡速完成，不該有其它過多干擾，以降低風險。他認為，基泰大直應屬於個案，法令雖有討論研議補強空間，但亦非全然推翻前次修法緣由，至於鄰居投訴部分，也顯示去年8~9月間，現況及監測警訊持續放大時，施工現場之處理及應變明顯不夠所致，其責任顯施工方難辭其究，至於具體責任既已進入司法程序，理應尊重司法判斷。住宅消保會創會理事長吳翃毅表示，市府建築法規屬於地方自治條例，馬英九、郝龍斌、柯文哲時期接有修整，且越修越簡便，主要是加速業者施工效率，這樣的調整方向，極有可能衍生瑕疵不可至否，但也難以將基泰大直事件全然歸咎修法導致。他進一步指出，民眾既已投訴一年多，包括投訴都發局、多位民代，故除了建商應負責之外，其實現任市長蔣萬安、市府責館單位、民代也都難辭其咎，多次投訴、協調，從來沒有人質疑施工品質，形同眼睜睜看著鄰損戶坍塌。然而，事發後，蔣市府嘴喊一肩扛起，回頭又全然推給前朝，府方亦稱多次協調到場，有趣的是，到場卻僅協調，未仔細查看工程品質是否出了問題，而歷屆修法，民代亦有投票表決，此事遑論是前朝市長一人之責？他認為，基泰大直事件的發生，法令逐年寬鬆有因果關係，但主肇事者絕對是建商，現任市長、市府其次，再來就是歷任修法的市長、民代，提醒當政者，政府官員應塑造予民眾信任感，而不是一出事只想著推諉責任，人民才有辦法安心居住在這城市內，才能建立廉能的政府，重拾民眾對政府的信心。