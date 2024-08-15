孫安佐報一巴掌之仇！傳點頭參加格鬥賽　對手就是拳王「燒打雞」

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐（本名：孫健豪）8月3日受邀到格鬥賽《拳願之星》擔任評審，怎料節目還沒開播，今（15）日就傳出孫安佐和來自台中的評審「燒打雞」韓森起衝突，2人一度掐脖互毆，導致錄影中斷；他們的怨恨疑似未了，稍早傳出孫安佐已答應參加10月12日的「拳願明星格鬥賽」，屆時對決人選，就是跟他起衝突的韓森，此舉很難不聯想是要報「巴掌之仇」。
根據《ETtoday新聞雲》報導，孫安佐已答應參加10月12日的「拳願明星格鬥賽」，屆時對決的人，就是日前賞他巴掌的韓森，不過《NOWnews今日新聞》致電孫安佐經紀人，電話沒接、line沒回，韓森則是訊息未讀。
回顧事件開端，孫安佐8月3日參加真人秀節目《拳願之星》擔任格鬥賽評審，但他的講評資格備受質疑；孫安佐本來準備講評，但沒講幾個字就放下麥克風，坐在他右邊的「燒打雞」開嗆：「你腦子有洞沒關係，但是也別進那麼多水啦，從頭到尾你憑什麼在這裡當評審？你懂格鬥嗎？」現場氣氛陷入尷尬。
孫安佐原本想忍住情緒，後來受不了，就轉身掐住「燒打雞」脖子，「燒打雞」直接回敬一巴掌，之後孫安佐就離開現場。據了解，「燒打雞」又名韓森，在拳願第19屆與更生人阿龍決戰而走紅，IG上有不少格鬥教學，坐擁9800多名粉絲追蹤。
韓森不滿孫安佐的原因也曝光，他覺得孫安佐身為評審，卻從頭到尾都在挑釁訕笑，他只是替選手不捨抱不平，才會動手起衝突。根據《三立新聞網》報導，孫安佐經紀人表示是對方先動手，但都無所謂，因為實境秀全員都有講好現場狀況，都是要在擂台解決，所以不會有法律問題。言下之意，孫安佐和「燒打雞」之後會有對決，不排除與目前傳出2人將在10月12日的「拳願明星格鬥賽」對決一事有關。
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回顧事件開端，孫安佐8月3日參加真人秀節目《拳願之星》擔任格鬥賽評審，但他的講評資格備受質疑；孫安佐本來準備講評，但沒講幾個字就放下麥克風，坐在他右邊的「燒打雞」開嗆：「你腦子有洞沒關係，但是也別進那麼多水啦，從頭到尾你憑什麼在這裡當評審？你懂格鬥嗎？」現場氣氛陷入尷尬。
孫安佐原本想忍住情緒，後來受不了，就轉身掐住「燒打雞」脖子，「燒打雞」直接回敬一巴掌，之後孫安佐就離開現場。據了解，「燒打雞」又名韓森，在拳願第19屆與更生人阿龍決戰而走紅，IG上有不少格鬥教學，坐擁9800多名粉絲追蹤。
韓森不滿孫安佐的原因也曝光，他覺得孫安佐身為評審，卻從頭到尾都在挑釁訕笑，他只是替選手不捨抱不平，才會動手起衝突。根據《三立新聞網》報導，孫安佐經紀人表示是對方先動手，但都無所謂，因為實境秀全員都有講好現場狀況，都是要在擂台解決，所以不會有法律問題。言下之意，孫安佐和「燒打雞」之後會有對決，不排除與目前傳出2人將在10月12日的「拳願明星格鬥賽」對決一事有關。