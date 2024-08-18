房市／新青安帶動輕裝潢正夯！信義房屋談「省時、省錢」秘訣

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新青安貸款提高房貸額度到1,000萬，讓許多小資族因此購入第一間房，一圓成家夢想，然而買房後手頭資金有限，因此使「輕裝潢」蔚為風潮，信義居家盤點過往數據：新成屋最多人製作系統櫃；而中古屋則是水電工程、廚房與衛浴空間翻新。另外，信義居家呼籲，想要搶在農曆年前入主新家，建議保留3-6個月的時間作業、和廠商針對5個問題先達成共識，並選擇值得信任的廠商，才能省時省錢，入住自己夢想中的新家。信義居家進一步解釋輕裝潢的定義：是指在原有的屋況基礎下，選擇重點的空間或項目作小規模的工程，花費時間更短、預算也相對更省，平均花費金額約在6位數內，適合有預算限制的小資族，也較適用於屋況良好的房子或是新成屋。信義居家分析，由於近年房價高漲，使許多人選擇輕裝潢，將錢「花在刀口上」。新成屋和中古屋的客戶選擇施作的工程也不太一樣，信義居家說明，新成屋通常為系統櫃製作及地板重鋪項目，費用較低，所花費的時間也較短，以單一空間的系統櫃舉例，從前期的丈量、溝通、製圖、估價到簽約以及實際施工，若順利大概是30個工作天左右可以交屋，然而隨著製作的面積與複雜度、來回溝通確認，以及物料及工班的等候期，都可能延長完工的時間，建議消費者可以保留到3個月的時間；而中古屋則因為多了基礎工程，費用和裝潢期則要再往上疊加，預抓5個月到半年較為保險，最多人優先選作的項目則是水電工程、衛浴以及廚房空間的翻新。為了讓整個裝潢過程更順暢，在事前也可以先問自己5個有關居住需求的問題，有助於讓設計師或廠商可以更快掌握自己的需要，這5個需求分別為：1.日常生活習慣及家庭人口組成、2.對空間風格的喜好、3.預算和預計入住時間、4.未來的生活計畫，像是書房會改為兒童房、5.評估是否有特殊空間，例如無障礙設施的需求。信義居家呼籲，時序已進入8月，因應傳統上農曆年前入住的習俗，裝潢施工也已進入旺季，若有意裝潢，無論工程大小，建議都要提前準備，並選擇專業的平台預約服務才有保障，信義居家嚴選合法立案室內裝修業登記的合作商，協助客戶媒合合適的廠商服務，裝修過程中也會協助追蹤，讓客戶更安心。另外，信義居家推出小資成家精省方案：像是3房的系統櫃專案、或是台中客戶2房58萬起的「健康輕裝修 幸福成家專案」，也讓預算有限的買房族有更多裝修選擇，輕鬆打造自己的居家空間。