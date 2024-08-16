不用等房價降！接盤俠最愛買5縣市法拍　台北每坪便宜快20萬最佛

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▲全國法拍與買賣單價價差Top 5縣市。（圖／住商機構提供）

不用再苦等房價降了！法拍屋是高房價下的另種買房成家選擇，不過法拍屋和一般物件價差有多大？到哪才能撿到便宜呢？住商機構觀察內政部統計，全台法拍與一般買賣契約單價，平均每坪價差19.2萬元，其中價差最大縣市位於台北，法拍與一般物件單價價差近2字頭。根據內政部統計，今年第一季全台法拍成屋平均單價約16萬元，而買賣契約價格平均單價35.2萬元，換算若購買法拍物件，每坪平均能省19.2萬元。觀察各縣市價格，法拍與一般物件價差最大為台北市，法拍成屋平均單價僅53.6萬元，與一般買賣契約價格平均單價約73.4萬元相比，每坪價差達19.8萬元。價差第二高為高雄市，法拍成屋每坪平均僅約9.1萬元，與買賣契約價格平均單價相比，每坪價差為17.1萬元；至於有「竹科客」支撐房市的新竹縣，法拍成屋與一般買賣契約單價價差達13.4萬元，排名全台第三名。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，法拍出現明顯價差縣市，大多集中於都會區或熱門房市議題的縣市，如此次前三名的台北、高雄及新竹，都是近年房市議題最熱區域，而這樣縣市本身市況佳，消費者若遇債務問題，大多能輕鬆找到「接盤俠」拋售，以解決債務，而真正淪落房市物件，除物件條件較差，也可能會涉及債務、民刑事案件甚至事故事件等疑慮，致使法拍價位較為低落。另觀察該排行榜，位處中南部的嘉義縣、南投縣此次也相繼進榜，且法拍物件價差每坪可達11萬元，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，兩縣市本身都屬農業、觀光大縣，過去房市交易熱度較冷，惟近年來受不同議題帶動，如嘉義縣有台積電進駐、南投則受惠於台中房市外溢，近期買氣保持一定熱度，致使一般買賣契約平均單價直線飆升，但反觀淪落法拍市場物件，可能多為高屋齡或其他較差條件者，兩者相比價差便相當顯著。賴志昶提醒，房市較佳縣市，建商推案或市場供給較顯充足，會到法拍市場看房者，大多為投資或置產族群，