台積電旋風再起！豪砸171億南科擴廠　專家指房市可期：再衝一波

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台積電旋風再次席捲南科！台積電宣布171.4億元購入群創台南南科四廠，台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，跟隨台積電設廠腳步，未來將再為區域注入大量就業人口，多次帶動房市變化，估計此次擴廠，南科周邊「新市、善化」房市價量有望再衝一波！根據實價登錄，觀察台積電2017、2021年，「台南南科、高雄楠梓園區」兩次宣布設廠後，連3年周邊買賣移轉棟數變化。南科帶動「新市、善化」增逾5成；楠梓則在尚未宣布設廠買氣就提前反應，宣布設廠後，反而量縮15.2%。李家妮表示，近年南二都在台積電帶動下，房市明顯翻轉，大南科特區預售已飆升4字頭；高雄楠梓房、地價亦持續創高，連帶第一圈左營左營高鐵特區預售大樓，最高單價都衝破6字頭。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，高雄楠梓在台積電未確定設廠前，就已價量齊漲，宣布設廠後，短期內雖贏來慶祝行情，但2022年央行即開始升息，且當時房價基期已高，導致買氣轉入觀望、略顯停滯。不過，2023年Q3政府推新青安，加上股市創高，市場已迅速回溫，加上台積電楠梓廠的工程進度順利，預計2024年底至2025年陸續投產，目前也釋出職缺招聘人力，使民眾對周邊房市頗具信心，進場購屋的意願提升。台灣房屋善化南科加盟店店東林鈺熏表示，南科特區科技新貴偏好新屋、透天隔套，或與同事分租3房，共享生活空間，區域則大多選擇近公司區域，且著重生活機能，故「善化LM特區、新市新和社區」備受青睞。她指出，目前兩大商圈租金行情，2房約2.1~2.3萬、3房約2.5~2.8萬、透天隔套約7~8千；成交單價部分，善化新大樓約37~38萬/坪，總價約1200~1300萬。展望南科未來，林鈺熏推估，台積電再度擴廠，勢必帶來就業人口，居住需求增加，房價、租金也將再次跟漲。