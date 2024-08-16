全民瘋炒房！建商、代銷也賺瘋了　龍年上半大賣8萬件、總額1.4兆

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全民瘋炒房，龍年上半建商、代銷口袋也賺飽飽！據實價登錄，今年1~6月共揭露約8萬件交易、年增60%，總交易額1.4兆、年增80%。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年上半在通膨、股市大漲帶動下，買氣居高不下，惟目前股市已出現修正，且銀行「不動產放貸比」已拉警報，下半年走勢仍須觀察。根據實價登錄，2023年10月~2024年6月，除農曆年，全國預售屋交易量月月破萬戶，3~6月還出現1.38~1.59萬件盛況，且各區域價格還不斷創高。進一步觀察六都與新竹縣市，2024年上半，共四縣市銷售破萬件，包括台中1.6萬件、年增86%，桃園1.5萬件、年增55%，新北市1.2萬件、年增17%，高雄1萬件、年增137%。曾敬德指出，今年上半，房市壟罩在「不買會更貴」的氛圍中，且不少代銷推出「低首付」吸客，加上新青安的推波助瀾，大量房市小白湧現房市，也讓買氣居高不下。展望今年下半，他指出，銀行「不動產放貸比」已拉警報，市場已陸續傳出放款延遲、成數下滑等狀況，且不少已購客希望建案進度放緩，避免交屋因房貸條件未達預期出狀況，加上股災衝擊，購屋族勢必重新盤點自身資金，但買氣影響程度則仍需觀察。