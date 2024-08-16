台積電買群創南科四廠　哪區買房還會漲？專家：暴富阿嬤家有機會

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▲南二都科學園區周邊行政區2023 H1 vs 2024H1價量統計。（圖／住商機構提供）

台積電（2330）15日公告，將以171.4億元買下群創（3481）南科四廠廠房及附屬設施，用來擴充先進封裝，甚至是後續先進製程生產使用。由於台積電進駐南科早已帶動一波台南房價漲幅，如今再添購廠房，買盤更有支撐力道，不過先前已經漲一波了，如今想進場還有哪區能買？專家直言，台南阿嬤所屬的安定區最有機會。住商機構根據實價資料，觀察台南科學園區、高雄楠梓科學園區周邊行政區上半年價量表現，其中以楠梓區表現最突出，不僅預售成交單價經一年漲幅達15.7%，且預售案交易量更飆漲逾4倍。不過，「護國神山」效應這次卻在南科打了折，觀察南科周邊行政區的預售價量，除善化區價量齊揚之外，新市出現預售交易量下滑，而安定區則價格漲勢僅維持平盤。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶告訴《NOWnews今日新聞》說，台積電進駐南科先前已經漲一波了，此次台積電買群創南科四廠，台南深受台積電青睞，確實會帶動科技大廠看好，南科周邊房價買盤有支撐力道，仍會助攻台南當地房價，只是影響料不會像上波那麼大。賴志昶指出，善化今年上半年預售交易平均單價為每坪34.3萬元，較去年同期漲了13.5%，交易量則增加24.8%；新市去年上半年建商因應市場環境，推出不少百戶以上的華廈、大樓社區，致使交易量大增，相比之下今年交易量略顯減幅。而先前因南科擴建誕生200名身價破億暴富阿公阿嬤的安定區，賴志昶指出，，雖然預售出現4字頭實價交易，但去年跟今年相較漲幅有趨緩，「該買的都買的，交易量也不會有太大起伏」。他認為，此波看好台積電買群創廠房想進場者，安定區還有機會。