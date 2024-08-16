不是租金太貴！墾丁21年「冒煙的喬」9/2關門　業者親吐2致命原因

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▲墾丁大街已經營21年的「冒煙的喬」，一直是受到旅客喜愛的知名美墨餐廳，但店家卻於臉書宣布，9月2日將結束營業。（圖／取自冒煙的喬臉書）

在墾丁開了21年的美式餐廳「冒煙的喬」（SMOKEY JOE'S）今（16）公告，將在9月2日正式結束營業。業者稍早接受《NOWnews今日新聞》電訪，親吐撤出恆春半島有兩致命原因，一是墾丁觀光海嘯、人潮不再，二是長期存在的人力問題。由於近期有不少店家因房東漲租而歇業，冒煙的喬嘆說：「只要有人潮，租金不會是問題！」據悉，冒煙的喬背景為「AMY’S活力休閒餐飲系列」，創辦人AMY於1984年創立，規模最高時員工數約200人，年營業額約三億元，當時堪稱在南台灣是頗具規模的餐飲集團。目前冒煙的喬在高雄、台中共有6據點，其中2處是特色便當店。冒煙的喬墾丁大灣店今在臉書公告，宣布將在9月2日正式結束營業，「這個決定對我們來說極其艱難，但由於各種無法克服的挑戰，我們不得不做出這個痛心的決定。」店經理Nadien告訴《NOWnews今日新聞》說，主要撤出原因有二，一是墾丁觀光海嘯、人潮不再，「大家都跑出國玩了」，二是長期面臨的人力問題，嚴重缺工潮成為壓垮的冒煙的喬的最後一根稻草。未來是否還有機會再重回恆春半島？Nadien表示，公司主力還是會放在高雄，目前沒有在國境之南重新找點的計畫，而且近期才在高雄澄清湖畔的總管理處開湖畔咖啡廳，以打造特色小店為主力，直言小店經營會是未來餐飲新趨勢。