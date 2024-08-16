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陸元琪媽媽病逝不到2個月！二姊過世見不到最後一面悲嘆：好懊悔

記者李欣容／台北報導

▲陸元琪（左）和二姊（右）感情很好，接到二姊過世噩耗，她來不及見到最後一面，懊悔自己為什麼出國。（圖／翻攝自陸元琪臉書）
▲陸元琪（左）和二姊（右）感情很好，接到二姊過世噩耗，她來不及見到最後一面，懊悔自己為什麼出國。（圖／翻攝自陸元琪臉書）
女星陸元琪與資深音樂人袁惟仁於2016年離婚，靠著直播事業養家，2個月前才經歷母親病逝，沒想到昨（15日）又接獲二姊離世的噩耗，讓人在日本的她懊悔，「為何偏偏這個時候不在妳身邊。」

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下飛機衝殯儀館　來不及見二姊最後一面

陸元琪在臉書貼出與二姊的合照，姊妹倆感情相當好，長得也很神似，陸元琪長文寫下，中午還沒下飛機就急著打開訊息，沒想到卻還是趕不上，「我懊悔自己出了國，都忍了七個月，為何偏偏這個時候不在妳身邊，離開機場直奔二殯，一見到妳的面容，開場白是『姊，我回來了』。」

聽著師傅的誦經，知道姊姊不再有病痛，也不用吃藥打針還無法自主行動，陸元琪難過說，「現在，愛去哪就自由的來去吧！出國前，有一天我幫妳擦背，看見妳背後還有那個被我咬傷的疤痕，還跟妳笑著說…小時候為了搶妳的糖果吃，把妳的背咬著不放，直到媽媽送了我一個大耳光，我才鬆口…講到這裡，我們倆都笑了。」

陸元琪向二姊告白，「我永遠不會忘記我們有多相愛，那個疤痕或許就是來生我們相認的印記，二姊，一路好走，我愛妳。」讓許多粉絲看了都安慰她，希望她節哀。

▲陸元琪的媽媽過世不到兩個月，當時她感受到簽放棄急救也是一件很不容易的事。（圖／翻攝自陸元琪臉書）
▲陸元琪的媽媽過世不到兩個月，當時她感受到簽放棄急救也是一件很不容易的事。（圖／翻攝自陸元琪臉書）

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