房價狂翻6倍！中山危老案1年整合畢、2月完銷　微風董座也是地主

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▲陳亮宇表示，該危老案整合迅速，除了403地震催化屋主安全意識，建商讓利也是主因之一。（圖／記者陳韋帆攝）

▲莊思敏表示，中山區危老案林立，新建案單價多落於130~150萬/坪，但購屋族應留意「銀行不動產放貸比」滿水位一事。（圖／中信房屋提供）

台北市中山區危老案「昀集柏寓」今(16)日舉辦完銷暨與日商大林組簽約記者會，晶匯建設開發股份有限公司董事長陳亮宇表示，「在403地震激勵下，該案1~1年半就整合完畢，銷售速度出乎意料之快，營造部分與大林組正式合約都還來不及簽，短短2個月就完銷。」陳亮宇表示，晶匯建設起源自祖父母時代，祖父母做鐵工廠，而父親創營造、室內裝修，才有了現在的建設事業，由於父親參與過微風商場裝修，與微風董座廖鎮漢相識，廖也是此次危老案「昀集柏寓」地主之一，亦促成此次整合圓滿完成。他透露，這次記者會，原是公開與簽約，特別選到日商大林組，主要因為其職人精神打造的建築品質為營造翹楚，況且中山區自古為日商聚集之地，與大林組合作更具代表性，不料5月才推出，約2個月住宅就完銷，但也盼與大眾分享危老重建共利經驗，故記者會如期舉行。晶匯建設副總經理謝承峰表示，「昀集柏寓」原地主40人，因屋況老舊，且403地震讓部分房屋結構明顯受損，催化整合速度，僅約1~1.5年就整合完畢，甚至周邊鄰居也都想要參與，雖然未納入此案，但後續也將陸續推出。他進一步指出，此次整合如此順利，地主們除了希望快點有個安全的家，建商讓利也很重要，建材、規劃設計也盡力配合地主們，且由於土地使用分區為商三(容積較高)，6層樓公寓屋主約1坪換1坪，透天屋主則約1坪換2~3坪，更新前實價登錄約60萬/坪，更新後估約130~140萬/坪，粗估價值約翻2~6倍不等。謝承峰坦言，「其實我們沒想過銷售速度這麼快，購屋族群有醫生、金融科技業等，置產、自住需求都有，估計與鄰近的國賓飯店改建案『國賓皇琚』創區域高單價217萬/坪有主要關係，當然，目前台北市好區段建案也越發稀有，求過於供，銷售自然順利。」根據業者資訊，「昀集柏寓」規劃15-32坪、1~3房型，總戶數155戶，可售106戶(含2店面)，成交價120-138萬，總銷約30億，推出約2個月，住宅皆已完銷，而2店面因規劃自用，所以未出售。中信房屋研展室副理莊思敏表示，中山區是傳統日商聚集地，商圈發展成熟，區域屋齡也偏高，近年在危老都更熱潮下，新建案林立，台北老牌飯店國賓改建的「國賓皇琚」去年創價更是引起話題。她指出，目前區域新建案包括「恆合中山」、「中山自在」、「昀集柏寓」、「中山麗池」、「璞園森仰」等，開價約落在單坪130~150萬/坪，由於機能、需求穩定，房價欲跌不易，但購屋族應留意目前「銀行不動產放貸比」已拉警報，購屋前應謹慎評估自身能力。