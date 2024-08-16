台灣人怕鬼！「進入鬼月」房價變俗？專家曝實：八成機率又漲價

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時序步入鬼月也是Q3，屬於房市傳統淡季，近10年有7年在Q3「建物買賣移轉量」縮明顯縮減，顯示台灣人對於民俗忌諱仍深，不過，雖然10年有7年建物移轉量縮，卻也有8年房價持續走揚，呈現「量縮價增」狀態，相當於有8成機率持續走揚。全向科技房產中心總監陳傑鳴接受《NOWnews》訪問表示，「交易量縮源自於民俗忌諱，買家不希望當月看屋、交屋，但屋主只要鬼月後再出售即可，故影響房價走勢不大。」根據內政部資料，2014~2023年Q3，建物買賣移轉量部分，僅2016、2020、2023年出現季增現象，其它皆為量縮；房價部分，僅2015、2016年下跌，跌幅僅0.1%，其它皆為漲價。換句話說，量縮機率7成、漲價機率卻高達8成。陳傑鳴表示，鬼月不少人忌諱看屋、購屋，但隨著時代改變，年輕一代尊重其老一輩想法，只要待鬼門關再進行交屋動作，既可不耽誤購屋計畫，也不讓老人家不開心。況且鬼月僅1個月，房價動輒千萬，除非屋主真的非常急用錢，否則只要等鬼月過後，即可完全不受影響售屋，很難因此降價。展望今年Q3，陳傑鳴表示，台商回流資金潮即將解封，且科技大廠、低利環境仍在，估計房價欲跌不易，但提醒「今天不賣、明天更貴」的焦慮民眾，目前「銀行不動產放貸比」水位拉警報，已開始出現房貸困難相關問題，建議購屋前仍應謹慎評估自身能力，況且無人能保證天天牛市，仍有一定風險存在。