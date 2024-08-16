獨／昔奪20命！自強保齡球館「浴火重生」蓋建案　8年1坪大漲20萬

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▲仁愛好樣2016年落成，當時成交價約4~5字頭，8年過去，近一年成交均單價65.11萬/坪，1坪漲約20萬。（圖／記者陳韋帆攝）

新北市中和自強保齡球館32年前一場大火奪20命，在地靈異傳說不斷，8年前原址興建建案「仁愛好樣」，隨後又傳出購屋糾紛，購屋族與建商對簿公堂，如今，平均成交行情約60~70萬/坪，符合區域行情，房價浴火重生。「仁愛好樣」前身為自強保齡球館，中和區的自強保齡球館1992年曾發生大火，奪走20條人命，隨後曾做大賣場使用，但靈異傳言不斷，賣場也同步歇業，空置一段時間後，由全陽建設重建，打造17層樓高住宅，2016年交屋。「仁愛好樣」位於新北市中和區中山路二段64巷，基地871坪，屋齡8年，樓高17樓，全棟RC建築打造，規劃有2~3房、24/32坪2房型，共192戶。建案剛推出時，建商開價5字頭，實價登錄顯示，2016~2017年交易多為4~5字頭，部分3字頭(備註特殊交易：不動產抵繳股款)；而近1年成交均單價已拉升至65.11萬/坪，1坪漲約20萬，歷史最高單價出現在2024年1月，高樓層戶別70.86 萬/坪。關於當初的官司糾紛，一對姊弟以2,225萬購入預售屋，隨後發現該地為自強保齡球館原址，稱該案為凶宅，要求建商退費並賠償違約金，但台北地院認為，此事曾被媒體大肆報導，況且2次改建難判定為凶宅，且姊弟下單前曾詢問投資效益相關問題，判定應為投資客，「不知情」為由不足採信，最終敗訴。在地仲介、中信房屋永平捷運加盟店經理茆誼瑄接受《NOWnews》訪問指出，火災事件已時隔32年，多數年輕人早已淡忘，況且該地曾依照民俗作法，曝曬太陽多年、辦過法會，法院也判定難以認定為凶宅，「超自然現象」目前也已少有耳聞，房價也逐步回歸正軌，目前行情站穩6字頭，上看7字頭。她說，「仁愛好樣」坐落中、永和交界，擁2行政區機能，鄰近比漾廣場，學區有永平國小、中和國小，還有興建中的捷運萬大線永和永平國小站，近年購屋族詢問度相當高，顯示當年火災事件影響已淡化。中信房屋研展室副理莊思敏表示，凶宅認知在法律上尚無白紙黑字定義，且屬民事糾紛，對簿公堂時，大多僅能依靠法官自由心證，而買賣雙方若對凶宅認知不同，自然就會引發交易糾紛。由於目前台灣無官方凶宅查詢管道，資訊極為不透明，她建議，若對於民俗禁忌有所忌諱，可尋求在地專業仲介協助，看屋後，多向鄰居、鄰里長詢問，多方打聽下，可最大幅度保障自身權益。