中元普渡供品特別容易壞？不是好兄弟在搞怪　營養師親揭5大因素

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▲一直以來許多民眾都有發現，中元節祭拜過的食物，好像都會特別容易壞，很容易朝向民俗層面聯想。（示意圖／林調遜攝）

▲普渡供品容易受到香灰、太陽照射等影響，才會特別容易變質。（示意圖／林調遜攝）

2024年中元節即將於國曆8月18日到來，許多公司行號、家庭也紛紛展開祭拜前準備工作，祈求接下來整年都能順順利利。而一直以來許多民眾都相當有感，中元節祭拜過的食物，好像都會特別容易壞，就很容易朝向民俗層面聯想。對此，營養師高敏敏就分享普渡食物特別容易壞的「5大因素」，一次進行解惑。由於食物在高溫、陽光直曬的情況下，只需要10分鐘的時間，就可以讓細菌倍增。由於中元節的普渡地點，通常都會在房屋外，且太陽直射及高溫的環境下祭拜，有時候甚至會在戶外曬至少2小時，所以細菌量可能是祭拜前的100倍以上。因為食物在室外祭拜時，已經孳生了大量細菌，若拜完沒有趕快冰起來，食物變質的機率會多更多。所以高敏敏提醒，如果食物有變質、臭酸的狀況，一定要馬上丟棄，切勿再食用。燃燒線香所產生的「乙烯」，是屬於一種植物性的賀爾蒙，會幫助水果催熟，所以祭拜完的水果，才會熟的比較快或是有過熟的情況。同時，香火不完全燃燒時，產生的「一氧化碳」容易和肌紅蛋白結合，讓肉類呈現粉粉紅紅的顏色，容易讓民眾判斷錯誤，以為食物還很新鮮，但高敏敏呼籲，這些食物有可能只是看起來新鮮，實際上卻已經變質了。民眾在拜拜時，如果將包裝袋打開祭拜，容易使蚊蟲、蒼蠅或灰塵等髒污，接觸到食物及水果，導致食物污染和變質。高敏敏建議，拜拜所準備的供品，還是要用保鮮膜包起來，會比較健康。由於中元普渡的時間，通常都是在中午左右，在天氣熱、高溫的環境下，水果的「呼吸作用」會加速運作，使脂質、蛋白質、醣類等成份，分解成小分子，導致水果的味道會不一樣或甜度下降。最後高敏敏也建議，普渡所準備的祭品，要盡量選耐放、耐熱的食物，同時在涼爽的天氣或陰涼處祭拜，也可以減少食材變質的機率。最重要的還是要「即時低溫保存」、「食用前充分加熱」。