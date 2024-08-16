新青安帶旺房市！傳銀行祭出「限貸令」　金管會緊盯這件事

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新青安帶動房市熱潮，今（2024）年上半年本國銀行房貸餘額增加新台幣5003.99億元，已是2023年全年增加的8成，近期傳出銀行圈因不動產放款比率拉警報，陸續祭房貸限貸令或排隊等撥款，對此，金管會銀行局長莊琇媛今（16）日表示，將先了解情況，，才知道要提出什麼因應對策。根據銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，也被視為銀行不動產放款天條，甚至銀行內部有更嚴格的要求，多數以28%以上為警戒區。由於政府祭出新青安房貸，掀起首購搶買房，也帶動房市交投熱絡，根據金管會統計，今年本國銀行上半年房貸餘額增加5003.99億元，也是2023年全年增加的76.1%。若根據銀行法第72條之2規定設算，至今年6月底止，銀行不動產放款平均比率攀至26.62%，連3個月上升，個別比率介於27%以上有13家，創近5個月新高。也因此，市場也傳出銀行陸續祭出房貸「限貸令」或是排隊等撥款，對此，金管會今日舉行中元普渡，銀行局長莊琇媛受訪時說，金管會正在了解中，將了解市場上是否真的有房貸限貸問題，若真的有原因為何。莊琇媛表示，不動產放款比率上限3成是法律規定，整體來看，銀行不動產放款平均比率向來都落在26%至27%左右，最近觀察也大概維持在這之間，金管會先了解情況，後續再看是否要採取相應對策。