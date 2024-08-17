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偏鄉童營養攝取不均衡！30學童學做「專屬營養料理」

記者許若茵／台北報導

▲佳格以愛灌溉教育計畫搭配營養魔法師作業本讓博幼學童輕鬆學習營養知識。（圖／佳格提供）
▲佳格以愛灌溉教育計畫搭配營養魔法師作業本讓博幼學童輕鬆學習營養知識。（圖／佳格提供）
佳格食品集團積極推動以愛灌溉營養教育計畫，2024再攜手博幼社會福利基金會前進南投信義鄉同富國小，舉辦兩日營養教育營，透過營養教育和物資捐贈，並邀請布農族在地小農、野菜主廚擔任教師，讓學童從遊戲中輕鬆學習營養知識及家鄉物產，再結合布農族傳統射箭活動，期昐為偏鄉兒童打造「狀態很好」(Well-being)的五育賦能生活。

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深耕南投信義鄉的博幼社會福利基金會陳有蘭中心，為當地學童提供學業課後輔導長達22年，進而觀察到參加課輔的學童常因為課後飢餓導致注意力不佳、影響學習效果，而佳格也觀察到偏鄉地區兒童營養攝取不均衡的狀況普遍存在，持續攜手博幼基金會把營養教育導入課輔系統。

佳格營養教育出發，設計「營養魔法師作業本」，搭配多種營養食品的「營養教育箱」，其中還將信義鄉在地農特產融入課程，在為期兩天的營養教育營中，帶領30名學童認識基本的營養知識，以及學習選擇和烹飪健康食材，打造出在地布農族特色的營養料理。

今年的營養教育營，兼備五育均衡的課程內容，包含布農族傳統射箭課程，更與信義鄉首間原住民溫室畢桑拉范溫室農業合作，帶領博幼學童親自採摘自己的食物、體驗從產地到餐桌的食育教育，也由致力推動在地食材、擅長時令野食入菜的在地餐廳慢午廚房X野菜主廚松芳古（Ibi）傳授博幼學童辨別及應用可以摘採的大花咸豐草、龍葵來入菜。

首次參與計畫的Ibi分享，野菜是布農族的命脈，野菜的知識和利用在布農族傳統文化上十分重要，這次可以參與陪伴在地學童了解自身家鄉文化，搭配佳格所提供的營養物資與營養作業本，並透過遊戲和實做中學習正確的營養觀念及烹飪能力，更能將營養知識融入學童的日常生活。

第一次參與營隊的學員小凱分享，「我最喜歡今天自己做的香濃豆菇燉飯！原來我也可以煮出這麼好吃的飯」身為在信義鄉長大的金泉譯(Bali)老師也提到，在地飲食習慣多是以肉類為首選、沒有完整的營養飲食觀念，很開心今天有營養教育營，期待讓每個小朋友成為營養種子，把正確的飲食觀念帶到家庭與部落。

佳格食品集團永續長陳文琪表示，佳格食品集團從營養本業出發，對焦SDGs目標3以促進各年齡層健康生活與福祉，透過投入學童營養教育計畫，期盼幫助學童辨識營養食物的能力，也能動手做出健康美味的食物，培養健康飲食習慣，促進身心發展。

此外，佳格也將在接續於8月下旬及9月中旬辦理兩場課輔老師工作坊，讓營養教育持續推動，用永續行動取代一次性公益，讓台灣的世世代代都能活出人生美好的每一刻 (A Lifetime of Well-being)。
 

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