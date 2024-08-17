偏鄉童營養攝取不均衡！30學童學做「專屬營養料理」

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佳格食品集團積極推動以愛灌溉營養教育計畫，2024再攜手博幼社會福利基金會前進南投信義鄉同富國小，舉辦兩日營養教育營，透過營養教育和物資捐贈，並邀請布農族在地小農、野菜主廚擔任教師，讓學童從遊戲中輕鬆學習營養知識及家鄉物產，再結合布農族傳統射箭活動，期昐為偏鄉兒童打造「狀態很好」(Well-being)的五育賦能生活。深耕南投信義鄉的博幼社會福利基金會陳有蘭中心，為當地學童提供學業課後輔導長達22年，進而觀察到參加課輔的學童常因為課後飢餓導致注意力不佳、影響學習效果，而佳格也觀察到偏鄉地區兒童營養攝取不均衡的狀況普遍存在，持續攜手博幼基金會把營養教育導入課輔系統。佳格營養教育出發，設計「營養魔法師作業本」，搭配多種營養食品的「營養教育箱」，其中還將信義鄉在地農特產融入課程，在為期兩天的營養教育營中，帶領30名學童認識基本的營養知識，以及學習選擇和烹飪健康食材，打造出在地布農族特色的營養料理。今年的營養教育營，兼備五育均衡的課程內容，包含布農族傳統射箭課程，更與信義鄉首間原住民溫室畢桑拉范溫室農業合作，帶領博幼學童親自採摘自己的食物、體驗從產地到餐桌的食育教育，也由致力推動在地食材、擅長時令野食入菜的在地餐廳慢午廚房X野菜主廚松芳古（Ibi）傳授博幼學童辨別及應用可以摘採的大花咸豐草、龍葵來入菜。首次參與計畫的Ibi分享，野菜是布農族的命脈，野菜的知識和利用在布農族傳統文化上十分重要，這次可以參與陪伴在地學童了解自身家鄉文化，搭配佳格所提供的營養物資與營養作業本，並透過遊戲和實做中學習正確的營養觀念及烹飪能力，更能將營養知識融入學童的日常生活。第一次參與營隊的學員小凱分享，「我最喜歡今天自己做的香濃豆菇燉飯！原來我也可以煮出這麼好吃的飯」身為在信義鄉長大的金泉譯(Bali)老師也提到，在地飲食習慣多是以肉類為首選、沒有完整的營養飲食觀念，很開心今天有營養教育營，期待讓每個小朋友成為營養種子，把正確的飲食觀念帶到家庭與部落。佳格食品集團永續長陳文琪表示，佳格食品集團從營養本業出發，對焦SDGs目標3以促進各年齡層健康生活與福祉，透過投入學童營養教育計畫，期盼幫助學童辨識營養食物的能力，也能動手做出健康美味的食物，培養健康飲食習慣，促進身心發展。此外，佳格也將在接續於8月下旬及9月中旬辦理兩場課輔老師工作坊，讓營養教育持續推動，用永續行動取代一次性公益，讓台灣的世世代代都能活出人生美好的每一刻 (A Lifetime of Well-being)。