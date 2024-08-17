奧運射擊／李孟遠有意再戰2028！希望減重「10公斤」　提升穩定度

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▲李孟遠拿下中華隊在本屆巴黎奧運首面獎牌，也是中華隊奧運史上首面射擊獎牌。（圖／美聯社／達志影像）

2024年巴黎奧運射擊定向飛靶銅牌好手李孟遠，昨天參加「巴黎奧運英雄時尚派對」，他穿著設計師量身打造的服飾，與平時在賽場上的感覺完全不同，展現挺拔、帥氣的一面。這一屆奧運他為我國射下史上第一面奧運射擊項目獎牌，未來還想再戰2028洛杉磯奧運，他說自己會努力控制身材，希望再減10公斤來提升穩定度。李孟遠坦言，其實這次奧運他一開始並不被看好，但後面有頂住壓力，把訓練的內容和成果給展現出來，能為台灣射擊拿下深具意義的一面獎牌，感到很開心，在確定奪牌下場時，眼淚「就已經流下來了」。而談到比賽中如何去調適壓力時，李孟遠這樣說道：「就是不斷鼓勵自己，做好呼吸調適，將比賽策略給發揮出來。」年紀僅29歲的他，未來還希望再戰2028的洛杉磯奧運，所以也希望之後能提升決賽的表現，讓自己更穩定、更好，為此李孟遠透露訓練師有要求他再減去10公斤，增加肌肉量。「小胖」李孟遠在2024巴黎奧運定向飛靶資格賽以總分124分、成績排名第2，追平奧運資格賽紀錄，之後又在決賽再以總分45分奪下銅牌，成為中華代表團隊史上第一位在射擊項目摘下獎牌的選手。李孟遠開始接觸射擊，起因是有個國手爸爸謝志培，不過雖然天分很高，但他一直沒什麼自信，直到有個對他很有信心的乾媽出現、時常給予鼓勵，才慢慢開始改變心態，讓這位神射手開始對自己有更多的信心。這幾年李孟遠在國際賽的表現越來越好，去年杭州亞運時，他在資格賽的發揮出色，可惜決賽報到遲到，被扣兩個泥盤，最終只有第5名。好在之後在亞錦賽摘銅，取得巴黎奧運參賽資格，最終也一舉拿下奧運銅牌，寫下我國代表隊新歷史。