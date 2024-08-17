吐槽ig為什麼出來變英文？實測一招「吐血金句」秒變中文　玩法曝

冒煙的喬才宣布「不敵觀光海嘯」撤退　墾丁大街再爆調酒1杯500元

記者徐銘穗/綜合報導

▲國境之南墾丁近年人潮不如以往，繼麥當勞後，知名美式餐廳冒煙的喬也宣布撤退墾丁大街。（圖／屏東縣府提供）
▲國境之南墾丁近年人潮不如以往，繼麥當勞後，知名美式餐廳冒煙的喬也宣布撤退墾丁大街。（圖／屏東縣府提供）
國境之南墾丁今年迎來了最慘暑假！墾丁福華飯店認「住房率才5~6成」，較過往暑期訂房率少了將近1半，是27年來最慘！在地21年的美式餐廳「冒煙的喬」也宣布9月2日結束營業，正是不敵觀光海嘯與長期缺工。不過，正當專家批評墾丁是自己挖墓跳下去之際，再爆墾丁大街調酒攤一杯調酒500元，還號稱酒精濃度80%，讓全場看了翻白眼，認為墾丁觀光走下坡，不是沒有原因的。

我是廣告 請繼續往下閱讀
房產專家Sway批評，疫情過後他去了兩趟墾丁，住當地知名旅館，「不只地板發霉、裝潢破損，甚至我那戶的牆壁都長出草了」，又貴又充滿遺憾。他還說，墾丁大街上也充滿一支100元超級難吃的炸薯、不新鮮的炸花枝或組合肉骰子牛，直言「墾丁變成這樣，絕對是自己挖墳墓然後跳下去的，不用怪大環境還是疫情」。

也有網友在Threads上，分享墾丁員工旅遊，在大街上一攤有比基尼辣妹店員的調酒攤，買了一杯500元的調酒，寫道「第一次在墾丁大街買調酒，一杯500，他跟我說酒精濃度80%，我不知道該信還是不信」。

▲脆友分享在墾丁大街買調酒，一杯500元。（圖／翻攝Threads）
▲脆友分享在墾丁大街買調酒，一杯500元。（圖／翻攝Threads）
貼文引發討論，網友指出「殺菌用的是75%，參考一下，你那杯那麼大杯還80%，如果一個人喝，應該是殺人用的」。不少墾丁之友也紛紛推薦當地愛店，護航墾丁大街還是有優質商家。

此外，在屏東東港也有便當店被質疑賣太貴！有民眾單點叉燒60元，但打開紙袋一看，裡面只有4小片叉燒，將照片發上臉書「東港好厝邊」社團引發討論，批評貴的要死，還疑惑問說：「是我太盤嗎？」有網友分享滿滿叉燒肉，一盒只要65元對照。

▲網友抱怨便當店單點叉燒60元外帶，打開發現裡面只有4小塊叉燒。（圖／翻攝東港好厝邊臉書）
▲網友抱怨便當店單點叉燒60元外帶，打開發現裡面只有4小塊叉燒。（圖／翻攝東港好厝邊臉書）
不過，被質疑太貴的便當店老闆接受媒體訪問時表示，現在三層肉一斤就要180元，不認為自己賣太貴，強調說：「我覺得我賺的錢是合理的。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

不是租金太貴！墾丁21年「冒煙的喬」9/2關門　業者親吐2致命原因

墾丁觀光跌落神壇！專家嘆：是自挖墳墓跳下去　屏東最強景點變它

墾丁21年名店拋震撼彈！「冒煙的喬」9/2結束營業：無法克服挑戰

墾丁暑假訂房率超慘澹！他再挖「白沙灣1亂象」：民眾都被趕走了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選